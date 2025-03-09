موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025.. يحرص المسلمون في جميع أنحاء مصر على متابعة موعد أذان المغرب يوميًا، خاصة خلال الأيام المباركة والمناسبات الدينية، حيث يرتبط الأذان بوقت الإفطار للصائمين.

ويختلف موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 من محافظة لأخرى وفقًا لتوقيت غروب الشمس، حيث تتقدم بعض المدن في موعد الأذان بفارق دقائق عن غيرها.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025

ويأتي تحديد موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية الرسمية، التي تعلنها دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة، لضمان دقة المواقيت الشرعية.

ويهتم المواطنون في مختلف المحافظات بمتابعة التوقيت الصحيح، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو القنوات الرسمية، لضبط مواعيد عباداتهم اليومية.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 في مختلف المحافظات، إلى جانب جدول مواقيت الصلاة، لمساعدة المسلمين في متابعة العبادات خلال أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025

- موعد صلاة الفجر 4:47 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:06 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:28 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 6:00 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 4:51 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:11 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 6:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:21 مساءً.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:56 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:12 مساءً.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:36 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:16 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:49 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:03 مساءً..

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:00 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:56 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:09 مساءً.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في مطروح

- موعد صلاة الفجر 5:01 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:21 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:43 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:33 مساءً.

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

- موعد صلاة الفجر 4:37 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:18 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

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