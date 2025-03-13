اعرف كم عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025.. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون عدد ساعات الصيام يوم الخميس 13 رمضان 2025، حيث تختلف مدة الصيام قليلًا مع تغير مواعيد الفجر والمغرب.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي تفاصيل عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025، وأهم العادات المرتبطة به خلال الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

أعلنت إمساكية شهر رمضان عن مواعيد الإمساك وأذان الفجر ليوم الخميس 13 رمضان 2025 في محافظة القاهرة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة فروق التوقيت في المحافظات الأخرى، ووفقًا للإمساكية، يحين موعد السحور في الساعة 2:21 فجرًا، بينما يكون الإمساك في الساعة 4:21 فجرًا، ويُرفع أذان الفجر في تمام 4:41 صباحًا، أما موعد الإفطار فيأتي مع أذان المغرب في الساعة 6:02 مساءً، فيما تُقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:19 مساءً.

عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025

عدد ساعات الصيام اليوم 13 رمضان 2025

يصل عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 13 رمضان 2025 إلى 13 ساعة و41 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من وقت الإمساك قبل الفجر وحتى أذان المغرب، وخلال هذه الساعات، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء والعبادة، مستغلين بركات الشهر الفضيل ومتطلعين إلى المغفرة والرحمة في هذه الأيام المباركة.

دعاء قبل الافطار

يعد دعاء الإفطار من الأدعية المستحبة، حيث أنه وقتٌ لاستجابة الدعاء، كما ورد في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "إن للصائم عند فطره دعوة لا تُرد"، وكان النبي ﷺ عند الإفطار يقول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، كما ثبت عنه أنه كان يدعو قائلاً: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”.

عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم ارزقنا حسن الظن بك، واملأ قلوبنا برجائك وحدك، واصرف آمالنا عمن سواك، وامنحنا من اليقين ما يعصمنا من الفتن، وما يقربنا إليك. وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد ﷺ وآله وصحبه أجمعين.

اللهم نسألك خير الدعاء وخير المسألة، وخير النجاح في الدنيا والآخرة، وخير الثواب، وثبِّتنا على الإيمان، وثقّل موازيننا بالحسنات، وارفع درجاتنا في جنات النعيم، وبلغنا الفردوس الأعلى برحمتك.

اللهم يا رحيمًا وسِع إحسانك كل الوجود، ويا غفورًا شمل غفرانك كل شيء، ويا غنيًا فاض كرمك وجودك على عبادك، ويا نورًا أضاء الكون بعظمتك وجلال وجهك، نسألك في هذه اللحظة أن تفتح لنا أبواب الخير، وتيسر لنا أفضل الأسباب.

اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا برحمتك في الليل والنهار، وأحطنا بعزك الذي لا يُضام، وارزقنا الأمن والسكينة، أنت رجاؤنا وثقتنا، فكم من نعم أنعمت بها علينا ولم نشكرك كما ينبغي، وكم من ابتلاء ابتليتنا به فقل صبرنا، وكم من زلة سترتنا فيها برحمتك، فاعصمنا بفضلك فيما بقي من أعمارنا، واغفر لنا زلاتنا.

اللهم زدنا من حسناتنا، واغفر لنا خطايانا، واجعل أيامنا مليئة بالبركة والتوبة، واحفظنا وأهلنا من كل شر، ونجنا من عذاب النار، وأكرمنا ووالدينا بجنات الفردوس يا رحمن يا منان.

عدد ساعات الصيام في 13رمضان 2025

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