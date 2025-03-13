مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 رمضان 2025 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعد ركيزة أساسية من ركائز الدين، فقد فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين وجعلها واجبًا على كل مسلم بالغ عاقل، فقد ذكرها الله في كتابه الكريم في سورة البقرة الآية 43 ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣﴾ [سورة البقرة]، وقد أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وجعلها أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"، ويُعَتبر أداء الصلاة على أكمل وجه من أهم عوامل النجاح في الدنيا والآخرة، إذ قال رسول الله ﷺ:"أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 13 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

وقت صلاة الظهر 12:05 م

وقت صلاة العصر 29: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 13 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 12:10 م

وقت صلاة العصر 3:33 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 3:25 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:51 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة

كما أن الصلاة هي العبادة التي تقوي صلة المسلم بربه وتعد وسيلة لتطهير النفس والروح، وقد ورد ذكرها في العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد على أهميتها في حياة المسلم، مثل قوله تعالى في سورة النساء الآية 33﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾.

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