موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025.. هنفطر امتي؟

موعد اذان المغرب اليوم .. يترقب المسلمون اليوم الخميس 13 رمضان 2025 موعد أذان المغرب للإفطار بعد ساعات من الصيام والعبادة، في أجواء إيمانية تميز الشهر الفضيل.

ومع استمرار روحانيات رمضان، يبحث الكثيرون عن توقيت الإفطار الدقيق، خاصة مع اختلاف مواعيد الأذان بين المحافظات، في هذا التقرير،يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025، بالإضافة إلى أبرز العادات الرمضانية التي تزين موائد الإفطار في مختلف البيوت المصرية.

موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 13 رمضان رمضان

يصل عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 13 رمضان 2025 إلى 13 ساعة و41 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من لحظة الإمساك قبل الفجر، ويستمر حتى أذان المغرب، ومع مرور أيام الشهر الفضيل، يزداد المسلمون حرصًا على العبادات والطاعات، متطلعين إلى بركات العشر الأواخر وليلة القدر، سائلين الله القبول والمغفرة.

دعاء عند سماع الاذان

ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه علم أصحابه دعاءً قصيرًا عند سماع أذان المغرب، يتكون من إحدى عشرة كلمة، حيث جاء في حديث أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لها: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي»، وقد ورد هذا الحديث في سنن أبي داود، ليكون من الأدعية المستحب ترديدها عند سماع أذان المغرب، طلبًا للمغفرة والرحمة من الله تعالى مع دخول الليل وانتهاء نهار الصيام.

موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 رمضان 2025 للإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، حيث يحين وقت أذان المغرب في الساعة 6:02 مساءً، ومع اقتراب العشر الأواخر من الشهر الكريم، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والذكر، سائلين الله القبول والمغفرة في هذه الأيام المباركة.

موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 13 رمضان 2025

بحسب إمساكية شهر رمضان، تم تحديد مواعيد الإمساك وأذان الفجر والمغرب ليوم الخميس 13 رمضان 2025 في محافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، ويحين موعد السحور في الساعة 2:21 فجرًا، بينما يكون الإمساك في الساعة 4:21 فجرًا، يليه أذان الفجر في الساعة 4:41 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيأتي مع أذان المغرب في الساعة 6:02 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:19 مساءً، لتكتمل أجواء اليوم الرمضاني بالعبادة والتقرب إلى الله.

موعد اذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

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