موعد الشروق اليوم الخميس 12 رمضان 2025 .. إليك التفاصيل

موعد الشروق اليوم.. يحرص العديد من المسلمين يوميًا على معرفة مواقيت الصلاة وشروق الشمس، وذلك لبدء يومهم بالعبادة والطاعة، حيث يعتبر موعد الشروق مهمًا لأداء صلاة الضحى، وهي من السنن المؤكدة التي أوصى بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

موعد الشروق اليوم

وخلال السطور التالية، يعرض الموجز، موعد الشروق اليوم الخميس الموافق 12 رمضان 2025، في بعض المحافظات المصرية.

موعد الشروق اليوم 12 رمضان 2025

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في القاهرة: 6:07 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الإسكندرية: 6:13 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في طنطا: 6:10 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في المنصورة: 6:08 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الزقازيق: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في بني سويف: 6:10 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الفيوم: 6:10 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في أسوان: 5:59 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في مطروح: 6:20 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الغردقة: 5:56 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الخارجة: 5:47 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الإسماعيلية: 6:08 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في البحيرة: 6:12 صباحًا

12 رمضان 2025 في دمياط: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في كفر الشيخ: 6:09 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في السويس: 6:08 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في العريش: 6:02 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في رفح: 6:00 صباحًا

12 رمضان 2025 موعد الشروق اليوم في الوادي الجديد: 5:51 صباحًا

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