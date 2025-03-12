هل يجوز غسل الاسنان في الصيام.. لا مانع استعمال الفرشة ليلاً

يفضل أن يبتعد المسلم عن غسل الاسنان في الصيام ، وإن أراد استعماله المعجون وغسل الاسنان فليستعمله ليلا ، لأنه إن استعمله نهارا فقد يختلط بالريق ثم يبتلعه الشخص فيفطر بذلك.

وإن غسل الشخص أسنانه أثناء الصيام جاز له ذلك، شريطة أن يحذر من ابتلاع شيء منه ، ويعرض الموجز هل يجوز غسل الاسنان في الصيام.

حكم غسل الأسنان

نظافة الفم وغسل الأسنان أمر ضروري للتخلص من بقايا الطعام العالقة في الأسنان والحفاظ على صحة الفم خاليا من البكتيريا، وحرصًا على نظافة الأسنان والفم دون وجود رائحة كريهة يتساءل الصائم عن حكم غسل أسنانه بالماء ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجـوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف.

وذكر أنه في حال تعمد الصائم ابتلاع أي شيء مما يغسل به أسنانه، فبذلك يفسد صيامه، أما إذا دخل جوفه شيء من المعجون من غير قصد أو نسيان فلا يعد ذلك مفسدًا للصيام

حكم غسل الأسنان

حكم استعمال السواك

حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام

وأفادت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغير الفم.

فيما كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رواه أحمد.

يجوز للصائم استعمال المعجون وفرشاة الأسنان لتنظيف الفم والأسنان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم.

وكره الإمام الشافعي ذلك الزوال للصائم ، لما جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته ، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال ، توقيا من تَأَذيهم برائحته ، لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.

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