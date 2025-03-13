13 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب اليوم الثالث عشر

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب.. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يترقب الصائمون يوم الخميس 13 رمضان 2025 لحظة رفع أذان المغرب للإفطار بعد ساعات من الصيام، ويختلف عدد الساعات المتبقية حتى موعد الإفطار بناءً على التوقيت المحلي لكل محافظة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب، وفقًا للحسابات الفلكية، بالإضافة إلى أبرز الأجواء الرمضانية التي تميز هذا اليوم المبارك.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان 2025

يترقب الصائمون لحظة غروب الشمس اليوم الخميس 13 رمضان 2025، حيث يحين أذان المغرب في تمام الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، ومع اقتراب موعد الإفطار، تتزين الموائد الرمضانية بأشهى الأطعمة، ويحرص المسلمون على الدعاء قبل الإفطار، سائلين الله القبول والمغفرة في هذا الشهر الفضيل.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم لا تردنا خائبين، وامنحنا من فضلك ما تمنحه لعبادك الصالحين، ولا تحرمنا من بحر كرمك، ولا تجعلنا من الضالين أو المضلين، واغفر لنا حتى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن في تدبيرك ما يغنينا عن التخطيط، وفي كرمك ما يفوق آمالنا، وفي سترك ما يسد نقصنا، وفي عفوك ما يمحو زلاتنا، فبرحمتك ندعوك يا رب، دبر لنا أمورنا بأحسن التدابير، ويسر لنا كل عسير، ونجنا من المخاوف والمحن، فأنت حسبي وكفايتي، ولا أفتقر وأنت ربي ما دمت حيًا.

اللهم سخر لي عبادك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، واجعل قلوبهم لينة تجاهي كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فهم لا ينطقون إلا بأمرك، ونواصيهم بين يديك، وقلوبهم في قبضتك، تصرفها كيفما شئت، فثبّت قلبي على دينك يا مقلب القلوب.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 13 رمضان 2025 وصلاة التراويح

مع حلول 13 رمضان 2025، يستعد المسلمون لأداء صلاة العشاء والتراويح في أجواء روحانية مليئة بالخشوع والذكر. ووفقًا للمواقيت المحددة، يحين أذان العشاء اليوم في تمام الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة، تليها صلاة التراويح التي يجتمع فيها المصلون في المساجد لإحياء ليالي الشهر الفضيل.

وتعد صلاة التراويح من العبادات المميزة لشهر رمضان، حيث يتقرب المسلمون بها إلى الله، راجين المغفرة والرحمة في هذه الأيام المباركة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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