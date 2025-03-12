حكم زكاة الذهب المدخر.. إليك ما قاله العلماء في هذه المسألة

حكم زكاة الذهب المدخر.. لقد فرض على المسلم أن يدفع زكاة على الذهب المدخر عنده، ووضع لذلك شروطًا أو أحكام، فما هي ذلك الشروط.

حكم زكاة الذهب المدخر، الموجز يوضح ما أفتى به أهل العلم في هذه المسألة ونبدأ من الذهب الذي يستخدم في الزينة.

حكم الذهب الذي تسخدمه المرأة في الزينة والتحلي به

حكم زكاة الذهب المدخر، ذكر أهل العلم إنه إذا كان من هذا الذهب الذي تملكه المرأة للزينة والتحلي فإنه لا تجب الزكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم.

وأضاف العلماء إلى أنه من باب الحيطة إخراج الزكاة عنه، خروجًا من الخلاف، ومراعاة لحظ الفقراء.

حكم الذهب للزينة إذا بلغ النصاب؟

ويسأل البعض حكم الذهب المستخدم في التزين ولكنه بلغ النصاب، وقد أوضح العلماء بأن بعض أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصابًا أي 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24.

وأوضحوا بأن ذلك منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار.

وقال أهل العلم في هذه المسألة ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصابًا، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصابًا.

ذهب



ما هو مذهب جمهور الفقهاء في الذهب المستخدم في الزينة؟

وأشار بعض أهل العلم إلى أن جمهور الفقهاء أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة.

كيفية إخراج زكاة الذهب وكيف يتم حسابها؟

على المسلم أن يزن الذهب في اليوم الذي تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جرام من الذهب عيار 24 بحسب علماء المسلمين.

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