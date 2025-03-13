أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 13 مارس 2025 بسوق العبور للجملة

استقرت أسعار السمك اليوم الخميس 13 مارس 2025 في الأسواق المحلية ، حيث تظل المزارع السمكية المصدر الرئيسي للإنتاج السمكي في مصر، وتسهم بنسبة 79.7% من إجمالي ما يعكس دور هذه المزارع في توفير كميات كبيرة للأسواق ، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم 13 رمضان.

أسعار السمك اليوم

تفاوتت أسعار السمك البلطي حسب المنطقة ما بين 90 إلى 100 جنيه، بينما تمكنت مصر في الوقت الحالي من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج السمكي تصل إلى 85%.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 90 إلى 160 جنيها، في حين جاءت أسعار المرجان ما بين 120 إلى 280 جنيها.

أسعار السمك اليوم

شهدت أسعار السمك في مصر اليوم تفاوتا، حيث تراوح سعر كيلو الجمبري بين 180 إلى 770 جنيها ، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك نحو 183 ألف طن ، ويصل إنتاج المصايد الطبيعية في مصر، التي تشمل البحيرات والبحرين والنيل، إلى 400 ألف طن سنويا، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد نحو 2 مليون طن، يأتي منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، مما يعكس الدور الكبير للمزارع السمكية في تلبية احتياجات السوق المحلي.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك فى سوق العبور اليوم

سجلت أسعار السمك اليوم في سوق العبور للجملة تفاوتا ملحوظا

حيث بلغت أسعار السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 210 إلى 420 جنيها.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور، بلغ سعر كيلو الدنيس ما بين 100 إلى 260 جنيها.

وسجلت المكرونة السويسي أسعارا تراوحت بين 140 إلى 200 جنيه للمستهلك.

أما الكابوريا فكانت أسعارها تتراوح بين 40 إلى 160 جنيها.

في حين تفاوتت أسعار كيلو الثعابين بين 50 إلى 350 جنيها، وفق المعروض في السوق.

في حين استقر سعر القاروص عند 230 جنيها

أسعار السمك المجمدة اليوم

تفاوتت أسعار السمك المجمدة في مصر اليوم، حيث تراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 30 إلى 60 جنيها، وتسعى الدولة إلى تعزيز معدلات تصدير الأسماك، وفقا لما أعلنه وزير الزراعة السابق السيد القصير، وترتكز خطط تنمية الثروة السمكية على تطوير وتأهيل البحيرات، التي تشمل المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، بهدف تحسين الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق المحلية والدولية.

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