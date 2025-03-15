أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 15-3-2025 داخل الأسواق

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك اليوم وذلك بالتزامن مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ، ويعرض الموجز آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية في اليوم 15 مارس 2025، وفقًا لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

اسعار السمك اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، نحو جنيها حيت تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 78 جنيهًا.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 73 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم بالعبور

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 320 جنيها.

سعر السبيط اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

اسعار السمك اليوم

تراوح أسعار سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار سمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح أسعار كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح أسعار السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح أسعار كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح أسعار سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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