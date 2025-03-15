siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الخدمات

أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 15-3-2025 داخل الأسواق

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

 تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك اليوم وذلك بالتزامن مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ، ويعرض الموجز آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية في اليوم 15 مارس 2025، وفقًا لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

لا يفوتك

أسعار السمك والجمبري اليوم الاربعاء 12-3-2025 داخل الأسواق

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور الأربعاء 12 مارس 2025

اسعار السمك اليوم

  • ارتفعت أسعار السمك البلطي، نحو جنيها حيت تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 78 جنيهًا.
  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 73 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم بالعبور

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 130 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 320 جنيها.

سعر السبيط اليوم 

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم 

اسعار السمك اليوم

  • تراوح أسعار سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار سمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح أسعار كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح أسعار السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح أسعار كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح أسعار سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 اقرأ أيضاً : أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 11-3-2025 داخل الأسواق

 تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 10-3-2025 داخل الأسواق

لا يفوتك

أسعار السمك والجمبرى اليوم السبت 8-3-2025 داخل الأسواق

اسعار السمك اليوم الجمعة 7 رمضان بسوق العبور للجملة

أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 6-3-2025 داخل الأسواق والشوادر
تم نسخ الرابط