أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 15-3-2025 داخل الأسواق
تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك اليوم وذلك بالتزامن مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ، ويعرض الموجز آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية في اليوم 15 مارس 2025، وفقًا لبوابة أسعار مجلس الوزراء.
اسعار السمك اليوم
- ارتفعت أسعار السمك البلطي، نحو جنيها حيت تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 78 جنيهًا.
- تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 73 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم
- تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
- تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم بالعبور
- تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 130 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 320 جنيها.
سعر السبيط اليوم
- تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 320 جنيها.
- تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
- تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
اسعار السمك اليوم
- تراوح أسعار سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
أسعار سمك السردين
- تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح أسعار كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح أسعار السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح أسعار كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
- تراوح أسعار سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
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