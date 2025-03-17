تعرف على أسعار السمك والجمبرى اليوم الاثنين 17-3-2025 تزامنا مع الاسبوع الثالث من رمضان

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السمك عبر محرك «جوجل»، وذلك بالتزامن مع اليوم السابع عشر من شهر رمضان، وفيما يلي يعرض الموجز آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 17 مارس وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

أسعار السمك البلطى الصغير اليوم 69.43 جنيه

البلطى أسوانى 95.86 جنيه.

فيليه بلطى 180.9 جنيه.

البلطى ممتاز 97.17 جنيه.

أسعار البربون اليوم بالأسواق

بربون 1: يتراوح سعر الكيلو بين 180 و320 جنيها.

بربون 2: يتراوح سعر الكيلو بين 110 و170 جنيهًا.

بربون مجمد: يتراوح سعر الكيلو بين 30 و60 جنيهًا.



أسعار الجمبرى اليوم

الجمبري الجامبو: يتراوح بين 580 و720 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الكبير: يسجل ما بين 520 و560 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المتوسط: يتراوح بين 390 و510 جنيهات للكيلو.

الجمبري الصغير: يتراوح بين 175 و375 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المجمد: مستقر بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم الاثنين 17 مارس

أسعار الأسماك اليوم

قشر بياض: يتراوح سعر الكيلو بين 160 و260 جنيهًا.

بياض أملس 1 بلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 110 و170 جنيهًا.

بياض أملس 2 خليجي: يتراوح سعر الكيلو بين 40 و100 جنيه.

أسعار السمك والمأكولات البحرية

السُّبيط ـ كاليماري: من 200 إلى 340 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي: من 95 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: يتراوح سعرها من 40 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

القاروص ـ لوت: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

الوقار: يسجل سعره ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

الدنيس: من 90 إلى 260 جنيهًا للكيلوالبوري الكبير: يتراوح بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

البوري الصغير: يسجل ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

إنتاج السمك في مصر

الجدير بالذكر أن خطة الدولة تهدف إلى إنتاج مليوني، و200 ألف طن أسماك.

ويأتي هذا ضمن التوسع في الإنتاج السمكي لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

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