أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 20-3-2025 بالأسواق خلال الثلث الأخير من رمضان

أسعار السمك اليوم سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينا ملحوظا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 20 رمضان 2025، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، داخل سوق العبور للجملة

أسعار السمك البلطي اليوم

تراوح أسعار السمك البلطي ممتاز من 76 إلى 78 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم داخل الأسواق

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم الخميس 20 مارس

أسعار السمك المرجان اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 250 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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