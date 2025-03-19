تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 19-3-2025 داخل الأسواق

شهدت أسعار السمك داخل الأسواق في مصر، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا مع تباين بسيط في بعض الأصناف، حيث تراوحت الأسعار وفقًا للنوع والجودة، وسجل سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 75 جنيها إلى 79 جنيها ، ويعرض الموجز أسعار السمك والجمبري، في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 19 رمضان.

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

أسعار السمك السبيط

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيها.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيها.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تراوح أسعار كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 79 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 73 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 250 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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