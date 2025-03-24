أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 24-3-2025 داخل الأسواق

استقرت أسعار السمك اليوم الأثنين في سوق العبور، حيث بلغ متوسط سعر سمك البلطي 72 جنيهًا، بينما تراوح سعر القراميط بين 30 و70 جنيهًا ، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم الأثنين الموافق 24 مارس في سوق العبور.

أسعار السمك اليوم داخل الأسواق

أسعار السمك اليوم تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 77 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر السمك البلطي

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 195 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك السبيط اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.

أسعار السمك اليوم الاثنين 24 مارس

أسعار السمك السردين اليوم

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك المكرونة اليوم

تراوح سعر المكرونة خليجي من 85 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك المرجان اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

اقرأ أيضاً: