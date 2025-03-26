أسعار السمك اليوم الاربعاء 26 رمضان 2025 بالاسواق.. البلطى بـ 75 جنيه
أسعار السمك اليوم.. زادت محركات البحث من المواطنين عن أسعار السمك اليوم 26 رمضان بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر 2025، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 70 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق ، ويعرض الموجز أسعار السمك اليوم الاربعاء 26 رمضان 2025 بسوق العبور للجملة.
أسعار السمك اليوم 26 رمضان
تراوحت أسعار السمك البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار سمك السبيط
تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم 26 رمضان
تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
أسعارالسمك اليوم الدنيس
تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.
تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 660 جنيه للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 195 جنيهًا حسب الحجم.
تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
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