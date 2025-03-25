أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-3-2025 داخل سوق العبور للجمله

أسعار الخضار والفاكهة اليوم .. سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025.

ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025.

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 11 جنيهًا

تراوح سعر ورق عنب بناتي / بلدي من 30 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم داخل سوق العبور

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

بالنسبة لأسعار الفاكهة، جاءت مختلفة تبعًا للنوع والجودة.

سجل البرتقال البلدي والسكري أسعارًا بين 9 و15 جنيهًا للكيلو.

بينما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 14 و20 جنيهًا.

كما وصل سعر اليوسفي إلى مستويات بين 12 و30 جنيهًا للكيلو.

الفواكه المستوردة مثل العنب تفوقت في الأسعار، حيث سجل العنب المستورد الأصفر والأسود 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم داخل الأسواق

التفاح الأحمر المستورد: من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

التفاح الأخضر المستورد: من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الفراولة: من 21 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

الهامش بين الأسعار يعكس اختلاف مصادر الإنتاج وجودة المحصول وأيضًا تكاليف النقل.

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