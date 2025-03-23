أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 23-3-2025 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 23 مارس 2025 حالة من التفاوت داخل الأسواق المصرية, ليتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 50 و100 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 23 مارس 2025, حسبما جاء في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

بلغ سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و7.5 جنيهات.

وصل سعر كيلو البصل الأبيض إلى ما بين 4 و11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل الأحمر بين 14 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و8 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الجزر بين 3 و5 جنيهات.

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى ما بين 12 و18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 50 و100 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و8 جنيهات.

وصل سعر كيلو الباذنجان الأبيض إلى ما بين 9 و13 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 13 و25 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفلفل الألوان البلدي بين 25 و40 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الخيار الصوب إلى ما بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الملوخية بين 12 و18 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو القلقاس بين 12 و15 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البطاطا إلى ما بين 3.5 و9.5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم بين 13 و19 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللفت بين 4 و6 جنيهات.

بلغ سعر كيلو البنجر بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 9 و15 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برتقال سكري بين 9 و15 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى ما بين 15 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 20 و35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 14 و20 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراولة بين 20 و30 جنيهًا.

وصل سعر كيلو المانجا إلى ما بين 50 و80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 50 و60 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 50 و100 جنيه.

بلغ سعر كيلو البلح الشامية بين 16 و46 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البلح الإبريمي إلى ما بين 17 و37 جنيهًا.

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