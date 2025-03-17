أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 17-3-2025 داخل سوق العبور للجمله

استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأثنين 17 مارس 2025 داخل سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بينما سعر كيلو البطاطس بين 5 ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وسجلت بعض الفواكه أكثر استقرارًا من غيرها، حيث سجل سعر الموز 25 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الرمان بين 35 و40 جنيهًا، وهو ما يعكس توازن العرض والطلب لهذه المنتجات.

أسعار الفاكهه اليوم

البرتقال البلدي والسكري: 9 – 15 جنيهًا للكيلو

البرتقال أبو سرة: 14 - 20 جنيهًا للكيلو

اليوسفي: 12 ـ 30 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: 50 ـ 60 جنيهًا للكيلو

البلح الزغلول: 15 ـ 30 جنيهًا للكيلو

البلح السماني: 10 ـ 20 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب: 12 ـ 22 جنيهًا للكيلو

المانجو المستوردة: 80 - 150 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد الأصفر والأسود: 115 جنيهًا للكيلو

التفاح الأخضر المستورد: 45 ـ 65 جنيهًا للكيلو.

اما التفاح الأحمر المستورد: 50 ـ 70 جنيهًا

الرمان: 20 ـ 35 جنيهًا للكيلو

الجوافة: 15 ـ 25 جنيهًا للكيلو

الفراولة: 21 ـ 37 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 17

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

شهدت أسعار الخضار استقرارًا ملحوظًا، مع العلم يرتفع الطلب على بعض الأصناف خلال شهر رمضان، ما ينعكس على الأسعار.

وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 15 و25 جنيهًا، بينما سجل الفلفل الحامي البلدي سعرًا يتراوح بين 18 و28 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الطماطم: 3 – 5 جنيهات للكيلو بينما وصلت البطاطس: 5 – 8 جنيهات للكيلو ، والبصل الأبيض: 5 – 16 جنيهًا للكيلو ، أما البصل الأحمر: 8 – 12 جنيهًا للكيلو ، وأيضا الكوسة: 16 – 21 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

تستقر بعض الأصناف الموسمية رغم التغيرات السوقية، إذ سجلت الملوخية : 30 – 35 جنيهًا للكيلو ، الباذنجان البلدي: 9 – 15 جنيهًا للكيلو ، الباذنجان الأبيض: 15 – 21 جنيهًا للكيلو ، وكذلك وصل سعر الفاصوليا: 9 – 21 جنيهًا للكيلو

الفلفل الرومي البلدي والصوب: 18 – 20 جنيهًا للكيلو

اسعار الخضار اليوم

الخيار البلدي: 10 – 16 جنيهًا للكيلو

خيار الصوب: 17 – 21 جنيهًا للكيلو

البامية: 50 – 65 جنيهًا للكيلو

البسلة: 10 – 20 جنيهًا للكيلو

القرنبيط: 8 – 15 جنيهًا للرأس الواحدة

الكرنب: 15 – 25 جنيهًا للرأس الواحدة

السبانخ: 12 – 18 جنيهًا للكيلو

البروكلي: 40 – 55 جنيهًا للكيلو

الجرجير والشبت والبقدونس (الحزمة): 2 – 4 جنيهات .

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