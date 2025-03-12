أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 بسوق الجملة

يهتم الكثير من التجار والمستهلكين بمعرفة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 ، حيث يزداد الطلب على المنتجات الغذائية الطازجة مع حلول شهر رمضان ، وقد شهدت بعض المحاصيل تذبذبًا ملحوظًا في الأسعار، ويرجع ذلك إلى مواسم الزراعة والعرض والطلب، بينما سجلت بعض الأصناف الأخرى انخفاضًا ملحوظًا نتيجة وفرة الإنتاج في الأسواق، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالتفصيل.

أستقرار أسعار الخضار

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تراوحت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، أما البطاطس سجلت بين 4 و7 جنيهات للكيلو، بينما البصل الأبيض تراوح بين 4.5 و13.5 جنيه للكيلو.

اسعار الخضار اليوم

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو البسلة البلدي نحو 20 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو السبانخ البلدي نحو 15 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو الثوم الأحمر الجديد نحو 25 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو الطماطم ما بين 2.5 الى 5 جنيها.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو البطاطس ما بين 7.5 إلى 10 جنيها.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو الخيار سجل اليوم نحو 30 جنيها.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو القلقاس نحو 30 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو الجزر البلدي نحو 20 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو البصل الأحمر نحو 20 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو البصل الأبيض جديد نحو 15 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو الفلفل الحشو نحو 20 جنيهًا.

بلغ اليوم قيمة شراء كيلو الباذنجان الرومي أسود نحو 5 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

وشهدت أسعار الفاكهة استقرار ملحوظ بسوق العبور للجمله حيث تراوح البرتقال البلدي والسُكري مابين 9 و15 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البرتقال أبو سرة بين 14 و20 جنيهًا، واليوسفي تراوح بين 12 و30 جنيهًا للكيلو، والليمون البلدي سجل بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، والعنب المستورد الأصفر والأسود بلغ 115 جنيهًا للكيلو، والجوافة تراوحت بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، سجلت الفراولة بين 21 و37 جنيهًا للكيلو.

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