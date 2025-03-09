أسعار الخضار والفواكه اليوم الأحد 9 مارس 2025.. تباين ملحوظ في الأسواق

تشهد أسعار الخضار والفواكه اليوم الأحد 9 مارس 2025 في الأسواق المصرية، تذبذبًا ملحوظًا ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك تبعًا للعرض والطلب، إضافةً إلى العوامل المناخية التي تؤثر على المحاصيل، وقد سجلت أسعار بعض الأصناف استقرارًا نسبيًا، بينما شهدت أصناف أخرى ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة مع زيادة الإقبال من المواطنين.

في إطار ذلك يرصد الموجز، أسعار الخضار والفواكه اليوم الأحد في الأسواق المصرية خلال السطور التالية

أسعار الخضار اليوم

شهدت في الاونة الأخيرة اختلاف في أسعار الخضار والفواكه داخل الأسواق المصرية، حيث اختلفت أسعار الخضار من واحدة لأخرى وتتباين أسعارها في الأسواق المصرية ما بين الزيادة والانخفاض في الأسعار، لذلك نستعرض أبرز أسعار الخضروات كالتالي:

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

سجلت الطماطم اليوم أسعارًا تتراوح بين 2 و5 جنيهات للكيلو، وذلك مع تحسن الإنتاج المحلي واستقرار عمليات التوريد للأسواق.

أما البطاطس، فقد استمرت في تسجيل أسعار تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيهات للكيلو، وهي من المحاصيل التي تشهد دائمًا اختلافًا في الأسعار بسبب تخزينها بكميات كبيرة لدى التجار.

أسعار البصل والكوسة في ارتفاع ملحوظ اليوم

شهد سعر البصل ارتفاعًا واضحًا، حيث تراوح بين 4.5 و13.5 جنيهًا للكيلو، ويرجع ذلك إلى انخفاض المعروض منه بسبب انتهاء بعض المحاصيل المخزنة من الموسم السابق.

أما الكوسة، فقد تراوحت أسعارها بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وسط إقبال متزايد من المستهلكين.

أسعار الخضروات الورقية والفاصوليا اليوم

شهدت الخضروات الورقية مثل الملوخية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وذلك نتيجة لتأثرها بالعوامل الجوية التي تؤدي إلى تذبذب الإنتاج. أما الفاصوليا، فقد سجلت أسعارًا مرتفعة نسبيًا، حيث تراوحت بين 10 و25 جنيهًا للكيلو، متأثرة بانخفاض الكميات المطروحة في الأسواق.

الفلفل والخيار يسجلان أسعارًا متفاوتة اليوم

سجل الفلفل الرومي البلدي أسعارًا تتراوح بين 17 و23 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الفلفل الحامي بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

وعلى الجانب الآخر، شهد الخيار البلدي ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت أسعاره ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة ببعض الأصناف الأخرى.

أسعار الخضار والفواكه

أسعار الفواكه اليوم

شهدت أسعار الفواكه ارتفاع ملحوظ في الأسواق المصرية، ويبحث المستهلك عن الفاكهة التي تنضم لقائمة الأقل سعر وتكون في متناول الجميع، لذلك نستعرض أبرز أسعار الفواكه كالتالي :

أسعار البرتقال واليوسفي اليوم

أما على صعيد الفواكه، فقد سجل البرتقال البلدي أسعارًا تراوحت بين 9 و14 جنيهًا للكيلو، فيما جاء اليوسفي بأسعار تتراوح بين 14 و30 جنيهًا للكيلو، وذلك مع توافر المحصول بكميات جيدة.

أسعار الليمون والجوافة والرمان اليوم

الليمون البلدي واصل ارتفاعه، حيث بلغ سعره ما بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، متأثرًا بتراجع الإنتاج خلال هذه الفترة.

أما الجوافة، فقد تراوحت أسعارها بين 16 و24 جنيهًا للكيلو، فيما سجل الرمان ارتفاعًا واضحًا ليصل إلى 30-50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراولة والبطيخ في الأسواق اليوم

شهدت الفراولة تباينًا في أسعارها، حيث تراوحت بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، وذلك تزامنًا مع دخول موسمها.

كما سجل الكنتالوب أسعارًا تتراوح بين 8 و18 جنيهًا للكيلو.

أما البطيخ، فقد بلغ سعر الثمرة التي تزن 6 كجم ما بين 28 و42 جنيهًا، وسط زيادة في الإقبال على شرائه مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار الخضار والفواكه

أسعار الخضار والفواكه اليوم

من الجدير بالذكر أن أسعار الخصروات والفواكه تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لحركة البيع والطلب، حيث تكون الأسعار في الأسواق الشعبية أقل من نظيرتها في المحال التجارية الكبرى.

ويُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء لتحقيق أفضل صفقة ممكنة.



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