ارتفاع أسعار الليمون لـ90 جنيهًا وتوقعات بانخفاضها قريبًا.. تفاصيل

أسعار الليمون اليوم.. شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، ما أثار تساؤلات المستهلكين والتجار حول أسباب هذه الزيادة المفاجئة.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل، من بينها انخفاض المعروض في الأسواق بسبب تقلبات الطقس، وزيادة الطلب على الليمون خاصة مع دخول المواسم التي يكثر فيها استهلاكه، سواء في المنازل أو في المطاعم وشركات تصنيع العصائر والمنتجات الغذائية.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول أسعار الليمون اليوم الحالية والمتوقعة الفترة القادمة.

أسعار الليمون اليوم

وفي هذا الصدد، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الليمون شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لتلف المحصول هذا الموسم بسبب العفن الذي أصاب الأشجار.

وقد أدي هذا إلى نقص المعروض من الليمون بنسبة تزيد على 50%، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق.

أسعار الليمون اليوم في الأسواق

وأشار النجيب في تصريحاته الصحفية إلى أن أسعار الليمون في أسواق الجملة تتراوح حاليًا بين 60 جنيهًا و 70 جنيهًا للكيلو، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي بين 85 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

كما أضاف أن الليمون الأضاليا متوفر حاليًا في الأسواق، ويباع بسعر يتراوح بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، مشيرًا إلى أنه يمكن الاعتماد عليه حتى يتم طرح الليمون البلدي في الأسواق.

لماذا ارتفعت أسعار الليمون؟

أوضح النجيب أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الليمون هو إصابة أشجار الليمون هذا الموسم بمرض العفن الذي أدى إلى تلف جزء كبير من المحصول، وهو ما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق.

هذا النقص في الكميات المتاحة زاد من الضغط على الأسعار، وأدى إلى الزيادة التي يشهدها السوق حالياً.

متى تنخفض أسعار الليمون؟

بالنسبة لتوقعات تراجع أسعار الليمون، أكد نائب رئيس الشعبة أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من الشهر المقبل، مع طرح الموسم الجديد من الليمون الذي يتم إنتاجه في محافظة المنيا.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك موسم محافظة البحيرة بعد عدة أشهر، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار تدريجياً في الأسواق.

أسعار الثوم اليوم في الأسواق

فيما يتعلق بأسعار الثوم، أفاد النجيب بأن سعر الكيلو من الثوم بالتجزئة يتراوح حاليًا بين 20 و25 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق إلى 80 و100 جنيه.

ويعكس هذا التراجع الكبير في الأسعار تحسنًا في معروض الثوم، مما ساهم في استقرار أسعاره مقارنة بالأسابيع الماضية.

تشير التطورات الأخيرة في سوق الخضروات والفاكهة إلى أن ارتفاع أسعار الليمون جاء نتيجة عوامل موسمية، ولكن من المتوقع أن تتراجع الأسعار مع بداية طرح المحاصيل الجديدة في الشهور القادمة.

كما أن تراجع أسعار الثوم يعكس تحسن الوضع بالنسبة لبعض السلع الزراعية الأخرى.

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