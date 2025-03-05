توقعات أسعار اللمون الفترة القادمة.. شهدت أسعار الليمون قفزة ملحوظة في الأسواق المصرية مع حلول شهر رمضان، ليتراوح سعر الكيلو بين 80 و100 جنيه، وفقًا لنوعه والمنطقة التي يُباع فيها.

أسباب ارتفاع أسعار الليمون في رمضان 2025

كشف حسين أبو صدام, نقيب الفلاحين, أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار الليمون هو انخفاض المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي, والتي أدت إلى تراجع الكميات المتاحة في الأسواق, مشيرًا إلى أن زيادة الطلب مع دخول فصل الشتاء، وتراجع الإنتاج، ساهما في رفع الأسعار بشكل كبير.

توقعات أسعار الليمون خلال الفترة القادمة

وأضاف أبو صدام أن قلة المعروض مقارنةً بالإقبال المتزايد على الشراء كانت العامل الأساسي وراء هذه الزيادة السعرية, لكنه استبعد استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استقرار الأسعار مع ارتفاع درجات الحرارة في رمضان, إذ يزداد استهلاك الليمون في التخليل والاستخدامات الأخرى.

متى تنخفض أسعار الليمون؟

توقع نقيب الفلاحين أن تبدأ أسعار الليمون في التراجع خلال شهر مارس, مع بدء موسم الجني وزيادة المعروض في الأسواق, موضحًا أن زراعة الليمون تتطلب حوالي ثلاث سنوات للوصول إلى إنتاجية مرتفعة، وهي سبب التقلبات الحالية في الأسعار.

توقعات أسعار الليمون خلال الأيام المقبلة وموعد انخفاضه

وفي هذا السياق، أشار إلى أن ليمون "الأضاليا" متوفر في الأسواق كبديل بسعر يتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، مقارنةً بسعر الليمون البلدي الذي بلغ 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

دعوة لدعم مزارعي الليمون

طالب نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بضرورة زيادة الاهتمام بمزارعي الليمون من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، إلى جانب التوعية بالأصناف الجديدة ذات الإنتاجية المرتفعة, مشددًا على أهمية تخصيص مساحات زراعية جديدة لمحصول الليمون لتعويض نقص الإنتاج.

توقعات أسعار الليمون خلال الأيام المقبلة وموعد انخفاضه

وأشار أبو صدام إلى أن بعض أشجار الليمون تعرضت لأمراض أثرت على الإنتاج، لذا يستدعي توفير برامج علاجية فعالة لضمان استعادة الأشجار لقدرتها الإنتاجية.

من جانبه، رجح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض أسعار الليمون خلال الشهر تقريبًا، مع بدء إنتاج الشتلات الجديدة وزيادة المعروض في الأسواق, موضحًا أن إصابة الأشجار ببعض الأمراض الزراعية كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأشار النجيب إلى أن هناك بدائل متاحة للمستهلكين، مثل ليمون الأضاليا, ويمكن الاعتماد عليه حتى يبدأ الإنتاج الجديد، خاصة من محافظات مثل المنيا، التي تُعد من أكبر المناطق المنتجة لليمون في مصر.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن أسعار العديد من الخضروات الأخرى شهدت انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراجعت الطماطم، البطاطس، الخضروات الورقية، البسلة، والجزر بنسب تصل إلى 70%.

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