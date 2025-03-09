نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. يترقب العديد من المواطنين تطورات أسعار مواد البناء، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضًا في بعض الشركات العاملة بالسوق، في حين سجل سعر طن الأسمنت ارتفاعًا اليوم الأحد، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 مارس 2025 فى الأسواق فقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

شهدت أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت تغيرات ملحوظة وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36,849 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 150 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر طن حديد عز 39,064 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 301 جنيهًا عن الأسعار السابقة.

بلغ سعر طن حديد السويس 38,300 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي 36,400 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي 38,300 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري 35,800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين 36,800 جنيه.

سعر الحديد والاسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 3,565 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 183 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

سعر طن الحديد

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار شيكارة الأسمنت تغيرات طفيفة في الأسواق، حيث تختلف الأسعار حسب العلامة التجارية. وجاءت الأسعار المسجلة اليوم كالتالي:

بلغ سعر أسمنت الممتاز 117 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت سيناء 103 جنيهات.

بلغ سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت 108.5 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت العسكري 102 جنيه.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل 103 جنيهات.

بلغ سعر أسمنت المنيا 107 جنيهات.

بلغ سعر أسمنت المصريين 98 جنيهًا، ليكون من بين أقل الأسعار المسجلة.

بلغ سعر أسمنت المخصوص 109.5 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت أسوان 99 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت المسلح 110 جنيهات.

بلغ سعر أسمنت أسيوط 100 جنيه.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

تتفاوت أسعار مواد البناء خاصة سعر متر الرمل في الأسواق وفقًا لجودته واستخداماته المختلفة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

يترواح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة لضمان متانة الهيكل الخرساني.

ويترواح سعر متر الرمل الناعم بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويستخدم غالبًا في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية لمنح الأسطح نعومة وجودة عالية.

اسعار الاسمنت والحديد

سعر متر الزلط اليوم

تختلف أسعار متر الزلط حسب الحجم والاستخدام، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

يترواح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات لضمان تماسك الهيكل الخرساني.

يترواح سعر متر الزلط الكبير بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم لتوفير القوة والمتانة المطلوبة.

أسعار الزلط والرمل

اقرأ أيضا: