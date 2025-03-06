نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6-3-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. تلعب أسعار مواد البناء دورًا أساسيًا في قطاع العقارات والإنشاءات، حيث يعتمد المواطنون والتجار على متابعتها يوميًا لاتخاذ قرارات سليمة سواء فيما يخص الشراء أو التخزين، ويعد الحديد، الأسمنت، والزلط من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في أي مشروع إنشائي، مما يجعل أي تغييرات في أسعارها تؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للبناء.

وفي هذا الإطار، سجلت أسعار مواد البناء استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس 6 مارس 2025 فى الأسواق وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وفيما يلي سعر طن الحديد اليوم:

أسعار الحديد

سجل سعر حديد عز 39,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي 38,500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 38,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي 37,300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين 37,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المعادي 36,500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية 36,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الكومي 36,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العشري 35,800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل 37,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 34,000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بيانكو 34,000 جنيه للطن.

أسعار الحديد والاسمنت

أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وفيما يلي سعر طن الاسمنت اليوم:

سجل سعر أسمنت السويدي 3,500 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت قنا 3,420 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 3,400 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت السويس 3,400 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت المخصوص 3,400 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت حلوان 3,370 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 3,340 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 3,350 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت المعلم 3,350 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت التعمير 3,350 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 3,350 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت سيناء 3,300 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت الفهد 3,300 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت مصر بني سويف 3,300 جنيه للطن.

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 6 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسواق، حيث سجل أسمنت الممتاز أعلى سعر بـ 117 جنيهًا للطن، فيما جاء أسمنت المصريين عند أدنى سعر بـ 98 جنيهًا للطن، أما باقي الأنواع فقد تراوحت أسعارها بين 102 و110 جنيهات، حيث بلغ سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت 108.5 جنيهًا، وأسمنت المسلح 110 جنيهات، في حين سجل أسمنت وادي النيل وأسمنت سيناء 103 جنيهات للطن.

سعر شيكارة الحديد والاسمنت

سعر الزلط اليوم

سجل سعر الزلط العادي (متر مكعب) 300 جنيه.

سجل سعر الزلط المخصوص (متر مكعب) 375 جنيه.

سجل سعر الزلط الفينو (متر مكعب) 420 جنيه.

سجل سعر الزلط السن (متر مكعب) 340 جنيه.

سعر الرمل اليوم

سعر الرمل اليوم

سجل سعر متر الرمل الخشن ما بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة لضمان قوة ومتانة البناء، سجل سعر متر الرمل الناعم ما بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويستخدم عادةً في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية للحصول على سطح أملس ومتجانس.

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