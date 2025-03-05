نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. يحرص العديد من المواطنين على متابعة تطورات أسواق مواد البناء، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضًا في بعض الشركات العاملة بالسوق، تزامنًا مع تراجع سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5 مارس 2025.

أسعارالحديد والاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الحديد الاستثماري 37,775 جنيهًا للطن، مسجلًا تراجعًا قدره 106 جنيهات عن أمس.

بلغ سعر حديد عز 39,637 جنيهًا للطن، مسجلًا تراجعًا قدره 108 جنيهات.

بلغ سعر حديد السويس 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي 36,400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري 35,800 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين 36,800 جنيه للطن.

سعر شيكارة الاسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 3,219 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 12 جنيهًا عن أمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 تباينًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية، حيث سجل أسمنت الممتاز أعلى سعر عند 117 جنيهًا، في حين جاء أسمنت المصريين كأقل سعر بـ 98 جنيهًا. أما باقي الأنواع، فقد تراوحت الأسعار بين 100 و110 جنيهات، حيث بلغ سعر أسمنت المسلح 110 جنيهات، بينما سجل أسمنت النصر – العربية للأسمنت 108.5 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت المنيا 107 جنيهات، كما سجل أسمنت وادي النيل وأسمنت سيناء 103 جنيهات، في حين بلغ سعر أسمنت العسكري وأسمنت السهم 102 جنيه. أما أسمنت أسوان فقد سجل 99 جنيهًا، فيما استقر أسمنت أسيوط عند 100 جنيه.

سعر متر الرمل اليوم

تباينت أسعار الرمل في السوق المحلية، حيث يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 و450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة لزيادة تماسكها وقوتها، أما سعر متر الرمل الناعم، فيتراوح بين 280 و400 جنيهًا مصريًا، ويُفضل استخدامه في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية لضمان سطح أملس ومتين، وتعتمد الأسعار على عوامل مختلفة مثل تكلفة النقل وموقع التوريد وحالة العرض والطلب في السوق.

سعر متر الرمل

سعر متر الزلط اليوم

تباينت أسعار الزلط في السوق المحلية وفقًا لاستخداماته المختلفة، حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 و650 جنيهًا مصريًا، ويستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات لتحقيق تماسك وقوة إضافية، بينما يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 480 و630 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم، نظرًا لقدرته على تحسين متانة البناء واستقراره، وتعتمد الأسعار على عدة عوامل، مثل تكلفة النقل وموقع المشروع وحالة الطلب في السوق.

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