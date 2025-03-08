نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8-3-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. تشهد أسعار مواد البناء اهتمامًا واسعًا من المواطنين، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعًا لدى بعض الشركات، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت اليوم السبت 8 مارس 2025 ، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 مارس 2025 في الأسواق وفقا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد على النحو التالي:

بلغ سعر الحديد الاستثماري 37,000 جنيه للطن، مسجلًا تراجعًا قدره 977 جنيهًا عن أمس.

بلغ سعر حديد عز 38,763 جنيهًا للطن، متراجعًا 818 جنيهًا عن أمس.

وصل سعر حديد السويس إلى 38,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 36,400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري 35,800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المصريين إلى 36,800 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر أسمنت الرمادي 3,381 جنيهًا للطن، مسجلًا ارتفاعًا قدره 69 جنيهًا عن أمس.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 3,350 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه للطن.

وصل سعر أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت السويس 3,370 جنيهًا للطن.

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسنت اليوم

يتوفر الأسمنت بكميات كبيرة في السوق المصري، مما يساعد في استقرار أسعاره لدى التجار والموزعين. وتشير التوقعات إلى استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال شهر مارس 2025، مع احتمال حدوث زيادة طفيفة، نظرًا لأهمية الأسمنت باعتباره أحد العناصر الأساسية في قطاع البناء والتشييد.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

تتفاوت أسعارمواد البناء وخاصة أسعار الرمل في السوق المصري وفقًا لنوعه وحجم النقلات، حيث يتراوح سعر متر الرمل بين 250 و350 جنيهًا، أما بالنسبة لنقلات الرمل، فيبلغ سعر نقلة الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني الأبيض 1,150 جنيهًا، بينما يصل سعر نقلة الرمل الربيع الأبيض والنصار الأبيض إلى 1,600 جنيه، كما تسجّل نقلة الرمل الأحمر العادي سعر 400 جنيه، في حين يبلغ سعر نقلة الرمل الأحمر الخرج 1,100 جنيه، ونقلة الرمل البحيصي 480 جنيهًا.

بالنسبة لأحجام النقلات، تصل نقلة التريلة الكبيرة (13 متر رمل) إلى 2,350 جنيهًا، وجرار الرمل (4 متر رمل) بسعر 690 جنيهًا. أما النقلة الكبيرة (10 متر رمل) فتبلغ 2,050 جنيهًا، والسيارة الصغيرة (2 متر رمل) تقدر بـ 430 جنيهًا، في حين تسجل عربية الرمل الصغيرة (حوالي 2 متر رمل) 270 جنيهًا، كذلك، يبلغ سعر جرار الرمل المقطورة (4 متر رمل) 800 جنيه، بينما تقدَّر السيارة الكبيرة بمقطورة (10 متر رمل) بـ 1,600 جنيه، والسيارة الكبيرة بمقطورتين (20 متر رمل) بسعر 2,500 جنيه.

أسعار مواد البناء

سعر متر الزلط اليوم

تتراوح أسعار الزلط في السوق المصري وفقًا لاختلاف أنواعه، حيث يصل سعر متر الزلط إلى ما بين 350 و450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر متر الزلط الفينو بين 285 و400 جنيه، أما متر الزلط الكبير فيتراوح سعره بين 240 و260 جنيهًا، في حين يبلغ سعر مكعب الزلط حوالي 250 جنيهًا، ويصل سعر متر الزلط السن إلى 225 جنيهًا.

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