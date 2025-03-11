أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 داخل سوق العبور للجملة

ازدادت معدلات البحث الإلكتروني بالتزامن مع شهر رمضان المبارك عن أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور من قبل الكثير من ربات المنازل، حيث تحرص جميع الامهات على توافر جميع الخضار والفاكهة داخل المنزل.

شهر رمضان المبارك، يعرف بشهر تنوع الاكلات فتحتاج الامهات كل يوم الخضار والفاكهة، كما يعتبران من أهم مصادر الفيتامينات الطبيعية لجسم الانسان، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم 11 رمضان 2025.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

سعر كيلو الفراولة تراوح اليوم ما بين 30 و35 جنيهًا.

سعر كيلو الجوافة بناتى سجل اليوم نحو 30 جنيهًا.

سعر كيلو الموز البلدي تراوح اليوم ما بين 20 إلى 25 جنيهًا.

برتقال بلدي: 9 - 13 جنيهًا للكيلو.

برتقال سكري: 9 - 13 جنيهًا للكيلو.

برتقال أبو سرة: 15 - 25 جنيهًا للكيلو.

يوسفي: 15 - 23 جنيهًا للكيلو.

جوافة: 15 - 25 جنيهًا للكيلو.

كنتالوب: 9 - 12 جنيهًا للكيلو.

فراولة: 24 - 32 جنيهًا للكيلو.

موركيت: 15 - 30 جنيهًا للكيلو.

رمان: 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

كاكا: 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو اليوسفي بلدي تراوح اليوم ما بين 25 و30 جنيهًا.

سعر كيلو البلح سيوة فريش سجل اليوم نحو 100 جنيه.

سعر كيلو البرتقال البلدي عصير سجل اليوم نحو 20 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار سوق العبور اليوم

كما تشهد أسعار الخضار استقرارًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء 11 رمضان مع انخفاض أسعار بعض الأصناف وإقبال المواطنين على الشراء، في ظل توافر الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل والثوم بأسعار مناسبة للجميع.

سعر كيلو البسلة البلدي سجل اليوم نحو 20 جنيهًا.

سعر كيلو السبانخ البلدي سجل اليوم نحو 15 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم الأحمر الجديد سجل اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر كيلو الطماطم اليوم يتراوح ما بين 2.5 الى 5 جنيها.

سعر كيلو البطاطس اليوم يتراوح ما بين 7.5 إلى 10 جنيها.

سعر كيلو الخيار سجل اليوم نحو 30 جنيها.

سعر كيلو القلقاس سجل اليوم نحو 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجزر البلدي سجل اليوم نحو 20 جنيهًا.

سعر كيلو البصل الأحمر سجل اليوم نحو 20 جنيهًا.

سعر كيلو البصل الأبيض جديد سجل اليوم نحو 15 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الحشو سجل اليوم نحو 20 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الرومي أسود سجل اليوم نحو 5 جنيها.

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