أسعار الخضار والفاكهة اليوم 10 رمضان بسوق العبور للجملة.. بكام الطماطم؟

شهدت أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا وذلك مقارنة بأسعار أمس، ووفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء ، وفي أكبر أسواق الجملة ، ويستعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو النارنج من 4 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر اليوسفي من 21 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الموز بالاسواق

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 115 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.



تراوح سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفراولة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو كنتالوب من 9 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 50 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 28 إلى 42 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم ، تفاوت فى أسعار الخضراوات ، حيث سجل الفلفل مابين 12 الى 20 جنيهًا للكيلو.

سجل ملوخية مابين 15 الى 20 جنيهًا للكيلو.

سجل الخيار مابين 6 إلى 8 جنيهًا للكيلو.

سجل البسلة ما بين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو .

سجل السبانخ ما بين 5 إلى 7 جنيهًا للكيلو .

سجل الليمون مابين 40 الى 54 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهاً للكيلو.

سجل البطاطس ما بين 4 إلى 8 جنيهاً للكيلو .

سجل البصل ما بين 4 إلى 14 جنيهًا للكيلو .

سجل الكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيهًا للكيلو.

سجل تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 4.5 جنيهًا للكيلو .

سجل الفاصوليا ما بين 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو

سجل الباذنجان البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

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