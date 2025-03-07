أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 7 مارس بسوق العبور للجمله

ازدادت عمليات البحث علي جوجل للتعرف علي أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة بتاريخ 7 مارس 2025 في مصر بجميع الأسواق، فقد جاءت الأسعار في شهر رمضان تتعرض إلي استقرار ملحوظ بعد ارتفاع في الفقرة السابقة ، يعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 7 مارس 2025 في كافة الأسواق.



أسعار الفاكهة اليوم

استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 7 مارس 2025 في جميع الأسواق، فقد جاءت الأسعار علي النحو التالي: المانجو كيت بداية من 40 إلى 80 جنيهًا ، سعر الرمان بداية من 20 إلى 35 جنيهًا ، خوخ مستورد بداية من 50 إلى 70 جنيهًا ، تفاح جولدن بداية من 40 إلى 80 جنيهًا ، التفاح سوري/ لبناني بداية من 40 إلى 80 جنيهًا ، البرتقال البلدي بداية من 7 إلى 11 جنيهًا ، الفراولة بداية من 20 إلى 30 جنيهًا ،كانتلوب بداية من 8 إلى 18 جنيهًا ، النكتارين مستورد بداية من 50 إلى 70 جنيهًا ، التفاح المستورد بداية من 50 إلى 100 جنيه ، برتقال سكري بداية من 7 إلى 11 جنيهًا ، جوافة بداية من 14 إلى 24 جنيهًا ، كيمكوات «البرتقال الملكي» بداية من 20 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم 7 رمضان

أسعار الخضار اليوم الجمعة 7 رمضان

كما شهدت أسعار الخضار اليوم بسوق العبور للجمله استقرار ملحوظ حيث بلغ تراوح سعر الطماطم بداية من 4 وحتي 5 جنيه ، الخيار بلدي 5 من وحتي 8 ،

الكوسة بداية من 6 وحتي 10 جنيهات ، اما الجزر بدون عروش بداية من 4 وحتي 5 جنيهات.

القلقاس بداية من 14 وحتي 16 جنيهًا ، والبطاطا من 3 وحتي 13 جنيها ، اللفت بداية من 2 وحتي 4 جنيهات ، الملوخية بداية بداية من 15 وحتي 17 جنيها ، الباذنجان بلدي بداية من 7 وحتي 11 جنيه مصري ، الباذنجان رومي بداية من 6 وحتي 9 جنيهات ، الباذنجان الأبيض بداية من 3 وحتي 7 جنيه مصري.

الثوم بداية من 65 وحتي 95 جنيهًا ، والفلفل رومي صوب بداية من 14 وحتي 16 جنيه مصري ، الفاصوليا بداية من 7 وحتي 10 جنيهات ، الفلفل رومي بلدي بداية من 14 وحتي 16 جنيه ،

البطاطس من 10 وحتي 12جنيه ، البصل من 9 وحتي 12 جنيه ،

الخيار صوب بداية من 8 وحتي 10 جنيه ، والفلفل حامي بلدي من 15 وحتي 21 جنيهًا ، الفلفـل حامـي صـوب بداية من 15 وحتي 21 جنيهًا.

الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 25 وحتي 35 جنيهًا ، البنجر بداية من 7 وحتي 10 جنيه مصري.

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