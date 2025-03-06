أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 6 رمضان بسوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة.. تشهد أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تفاوت فى الاسعار بين أسواق التجزئه والجملة ، حيث يقوم الكثير من المواطنين وربات المنزل بمتابعة اسعار الخضار والفواكه بشكل يومي، وذلك لتحديد الميزانية اليومية، فانهم لا غني عنهم في أي منزل، ويعرض الموجز اسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 6 رمضان بسوق العبور للجمله.

أسعار الخضروات اليوم 6 رمضان في سوق العبور

شهدت أسعار الخضار اليوم استقرار بسوق العبور كالآتي: الطماطم تراوحت بين 2 و 4.5 جنيه ، البطاطس تراوحت بين 4 و 7 جنيه ،البصل الأبيض تراوحت بين 4.5 و 13.5 جنيه ، البصل الأحمر تراوحت بين 9.5 و 13.5 جنيه ، الكوسة تراوحت بين 17 و 21 جنيه ، الجزر تراوحت بين 3 و 5 جنيه ، الفاصوليا تراوحت بين 16 و 20 جنيه.

أسعار الخضار اليوم 6 رمضان

ورق العنب تراوحت بين 50 و 100 جنيه ، الباذنجان المحلي تراوحت بين 9 و 15 جنيه ، الباذنجان الأبيض تراوحت بين 15 و 21 جنيه ، الفلفل المحلي تراوحت بين 18 و 20 جنيه ، خيار الصوب الزراعية تراوحت بين 17 و 21 جنيه ، تراوح سعر الخيار البلدي بين 10 و16 جنيها ، تراوح سعر الملوخية بين 30 و35 جنيها ، تراوح سعر القلقاس بين 14 و17 جنيها ، تراوح سعر البطاطس بين 4 و9 جنيهات ، تراوح سعر الثوم بين 12 و18 جنيها ، تراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات ، تراوح سعر البنجر بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

كما شهدت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور استقرار فى بعض الأصناف وارتفاع طفيف في بعض الأصناف وهو كالآتي: الفراولة ما بين 21 الى 37 جنيهًا للكيلو .

كانتلوب يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 15 جنيهًا .

مانجو كيت ما بين 40 الى 100 جنيهًا للكيلو .

برتقال يوسفى ما بين 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو .

الجريب فروت ما بين 10 إلى 16 جنيها للكيلو .

الجوافة تراوحت السعر ما بين 16 و26 جنيه للكيلو .

التمر السيوي تراوحت السعر بين 40 و70 جنيه للكيلو .

البرتقال البلدي تراوحت السعر بين 9 و15 جنيه للكيلو .

اليوسفي تراوحت السعر بين 12 و30 جنيه للكيلو .

الليمون البلدي تراوحت السعر بين 50 و60 جنيه للكيلو .

برتقال سكري تراوحت السعر ما بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة تراوحت السعر ما بين 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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