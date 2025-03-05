أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 بسوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا مع تفاوت طفيف في بعض الأصناف وفقًا لحركة العرض والطلب، وجاءت الأسعار وفقًا للتحديثات اليومية بسوق الجملة، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم بسوق العبور.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم بالأسواق تراوحت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو ، وسعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الليمون يتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيهًا ، وبينما البصل الأبيض تراوح بين 4.5 و13.5 جنيه للكيلو، فيما سجل البصل الأحمر بين 9.5 و13.5 جنيه، بينما الكوسة سجلت بين 17 و21 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 8 إلى 10 جنيهات.



أسعار الخضار اليوم بسوق العبور للجملة

الفاصوليا تراوحت أسعارها بين 8 و20 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر كيلو الفلفل الحار ما بين 20 إلى 25 جنيهًا ، والفلفل الرومي البلدي والصوب سجل كلاهما بين 18 و20 جنيهًا للكيلو، والخيار البلدي تراوح بين 10 و16 جنيهًا، بينما سجل خيار الصوب بين 17 و21 جنيهًا، والملوخية سجلت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، والباذنجان البلدي تراوح بين 9 و15 جنيهًا، بينما سجل الباذنجان الأبيض بين 15 و21 جنيهًا ، تراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 17.5 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

كما شهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الاستقرار وارتفاع طفيف فى بعض الأصناف ، البرتقال البلدي والسُكري تراوح بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البرتقال أبو سرة بين 14 و20 جنيهًا، اليوسفي تراوح بين 12 و30 جنيهًا للكيلو، والليمون البلدي سجل بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، والعنب المستورد الأصفر والأسود بلغ 115 جنيهًا للكيلو، والجوافة تراوحت بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، سجلت الفراولة بين 21 و37 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البرقوق المستورد 130 جنيها والمانجو 170 جنيها ، والقشطة 200 جنيه للكيلو والمانجو الكنت 170 جنيها القشطه البلدي 150 جنيها ، وبلغ سعر البطيخ 50 إلى 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 25 جنيها والمستورد 120 جنيها والبلح البرحي 65 جنيها ، وسعر الكاكا 50 جنيها والبلح 60 جنيها.

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