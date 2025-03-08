أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 8 رمضان 2025 بسوق العبور للجملة

يهتم المواطنين يوميا بـ أسعار الخضار والفاكهة نظرا لأن هذا الأشياء تعتبر بالنسبة لهم من أساسيات الحياة خصوصا فى شهر رمضان ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 8 رمضان 2025 في الأسواق.

تباينت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 8 رمضان لتتراوح أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات والبصل بمختلف أنواعه 20 جنيها إلي 25 والبطاطس 8 جنيهات و 15 والبسلة 20 والخيار البلدي 20 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها والكوسة 18 والفلفل الرومي 24 جنيه والقلقاس 25 .

أسعار الخضار في سوق العبور

أفاد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة للمستهلك ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر 15 والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو والقرنبيط 15 جنيها

أضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح ما بين 30 جنيه إلي 45 جنيهh والفلفل 10جنيهات والليمون 25 جنيها والكوسة 12 جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

أسعار الخضار 8 رمضان

أكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت يبلغ جنيهين والجرجير جنيهين ونصف للحزمة والفاصوليا 16جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الأبيض 14 جنيها والباذنجان المخدد 16 جنيها والباذنجان الرومي 8 إلي 10جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

قال التجار أن سعر البصل الذهبي 25 والبصل الأحمر 20 والفلفل الأحمر و الشطة 28 جنيها والفلفل الرومي 24 والفلفل الحامي 28 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها ، سعر الباذنجان الرومي 15 جنيها والجزر 10 جنيهات والليمون 60 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم 8 رمضان

أفاد التجار أن سعر الكنتالوب 20 والعنب الأحمر والأخضر البلدي 40 جنيها والعنب المستورد 110 جنيه والجوافة 25 جنيها والموز البلدي 25 جنيها والموز المستورد 120 جنيها والتفاح الأخضر 170 جنيها والبرتقال واليوسفي 15 إلي 20جنيها.

أشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 100 جنيه والتفاح الأحمر 90 جنيها والكمثرى البلدية 35 جنيها والكمثرى المستوردة 135 جنيها والكيوي 150 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 50 جنيها والبطيخ 10 جنيهات للكيلو والخوخ المستورد 125 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البطيخ 50 إلى 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 25 جنيها والمستورد 120 جنيها والبلح البرحي 65 جنيها والبرتقال ابو سره 20 جنيها.

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