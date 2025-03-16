أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 16-3-2025 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. كشف سوق العبور عن أسعار الخضار والفاكهة, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025, ليسجل سعر ورق العنب البناتي ما بين 60 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 16 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من سوق العبور.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سجل سعر الطماطم ما بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و8.5 جنيه للكيلو.

بلغ سعر البصل الأبيض من 4.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر البصل الأحمر إلى مستويات تتراوح بين 15 و17 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الكوسة بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الجزر ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر الفاصوليا من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر ورق العنب البناتي إلى ما بين 60 و100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 10 و18 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الباذنجان الأبيض بين 8 و28 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الفلفل الرومي البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر خيار الصوب إلى 7 و11 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و11 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

استقر سعر الملوخية بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البطاطا ما بين 3.5 و9.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر الثوم إلى 13 و19 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر اللفت بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر البنجر من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

استقر سعر البرتقال البلدي بين 9 و15 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر برتقال السكري ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 16 و20 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر اليوسفي بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الليمون البلدي مستويات تتراوح بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر التفاح الأمريكي ما بين 50 و100 جنيه للكيلو.

وصل سعر البلح الشامية إلى ما بين 16 و46 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر البلح الإبريمي بين 17 و37 جنيهًا للكيلو.

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