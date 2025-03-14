أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 14 مارس بسوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 14 مارس 2025 في السوق المصري، تبايناً ملحوظا في أغلب أسعار الخضار والفاكهة بالتزامن مع اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان مبارك.

ويستعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 14 مارس 2025، في سوق الجملة وسوق العبور، حيث سجل سعر كيلو البصل ما بين 15 إلى سعر23 جنيهات، مع العلم أنه يتم إضافة من 5 إلى 10جنيهات في سعر الكيلو الواحد رسوم النقل والتجزئة.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالعبور

دائماََ يهتم العديد من المواطنين بالاطلاع على آخر أسعار الخضار في سوق العبور ، حيث تُعتبر الخضروات من أهم الأطعمة التي تعتمد عليها كل أسرة مصرية في وجباتهم الغذائية، ودائماََ ما تتغير أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق، ولقد شهدت أسعار الخضار اليوم حالة من الانخفاض النسبي أسعار الخضار اليوم الجمعة 14 رمضان 2025

-سعر الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات.

-سعر البطاطس من 4 إلى 7جنيه.

-سعر البصل أبيض من 4 إلى 8.5 جنيه.

-سعر بصل أحمر من 15 إلى 23 جنيه.

-سعر كوسة من 5 إلى 9 جنيهات.

-جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

-فاصوليا من 15 إلى 30 جنيها.

-باذنجان بلدي من 6الى 9جنيها.

-سعر فلفل رومي بلدى من 13 إلى 17 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 رمضان

شهدات أسعار الفاكهة استقرار ملحوظا فى بعض الأصناف وانخفاض فى البعضالآخر مثل الليمون البلدى بسوق العبور للجمله : -سعر برتقال بلدى من 9 الى 14 جنيها.

-سعر ليمون بلدى من 50 إلى 60 جنيها.

-سعر عنب مستورد أسود 120 جنيها.

-سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 18 جنيها.

-سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيها.

-سعر جوافة من 14 الى 20 جنيها.

-سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيها.

-سعر كانتلوب من 8 إلى 18 جنيها.

-سعر كيوى من 70 إلى 150 جنيها.

-سعر أفوكاتو من 70 إلى 150 جنيها.

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