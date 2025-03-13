أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13-3-2025 داخل سوق العبور

يبحث العديد من المواطنبن عن أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم، والتي شهدت استقرارًا في العديد من الأصناف، مع استمرار المواطنين في متابعة حركة الأسعار ، حيث تراوح سعر البطاطس ما بين 5.5 لـ 8.5 جنيه، وبلغ سعر التفاح جولدن نحو 80 جنيهًا ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 مارس 2025.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 13 رمضان 2025

- الفراولة اليوم : 25 جنيهًا للكيلو ، لكن التفاح الأصفر: 80 جنيهًا للكيلو ، بينما بلغ سعر التفاح الأحمر: 80 جنيهًا للكيلو ، بالإضافة إلى الموز البلدي: 30 جنيهًا للكيلو ، أما اليوسفي البلدي: 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الجوافة بسوق العبور: 40 جنيهًا للكيلو ، برتقال فيومي بُسرة: 25 جنيهًا للكيلو ، وبرتقال فيومي سكري: 25 جنيهًا للكيلو.

بينما وصل سعر الرمان: 20 جنيهًا للكيلو ، والبرقوق الأحمر: 130 جنيهًا للكيلو ، والكيوي: 110 جنيهات للكيلو ، والكنتالوب: 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار بسوق العبور

وأفاد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها و 150جنيها والفلفل الحامي 10 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 3 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين ونصف للحزمة و البسلة 30 جنيها والفاصوليا 16جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الابيض تراوح بين 12 جنيها و 15جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 16جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها بدلا من 16 جنيها والفلفل الحامي 20 جنيها بدلا من 16 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات والباذنجان العروس 14جنيها والباذنجان الأبيض 16جنيها والباذنجان المخدد 16 جنيها والباذنجان 14جنيها.

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 7 جنيهات للواحدة للمستهلك والخس البلدي 5 جنيهات ونصف والبروكلي 15جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو وورق العنب ب25جنيها.

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