أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 15-3-2025 داخل سوق العبور للجملة

تفاوتت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 15 مارس 2025، ورصد الموجز تباينا في أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق، وذلك مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5.

أسعار الخضار في سوق العبور

أوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 إلى 70 والفلفل 10جنيهات والليمون 40 جنيها والكوسة 7 والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي جنيهين إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين ونصف للحزمة والفاصوليا 16جنيها ، وأن سعر الخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة للمستهلك ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر 15 والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو والقرنبيط 15 جنيها .

أسعار الخضار اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 16 جنيها والباذنجان الأبيض 16 والباذنجان المخدد 18 جنيها والباذنجان الرومي 5 إلي 10جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الذهبي 25 والبصل الأحمر 20 والفلفل الأحمر و الشطة 28 جنيها والفلفل الرومي 24 والفلفل الحامي 28 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها ، وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 15 جنيها والجزر 10 جنيهات والليمون 60 جنيها .

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

اسعار الفاكهة اليوم داخل سوق العبور

أفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 100 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والكمثرى البلدية 35 جنيها و الكمثرى المستوردة 135 جنيها والكيوي 150 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 50 جنيها والبطيخ 10 جنيهات للكيلو والخوخ المستورد 125 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر الكنتالوب 20 والعنب الأحمر والأخضر البلدي 40 جنيها والعنب المستورد 110 جنيه والجوافة 25 جنيها والموز البلدي 25 جنيها والموز المستورد 120 جنيها والتفاح الأخضر 170 جنيها والبرتقال واليوسفي 15 إلي 20جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

أشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 120 جنيها إلي150 جنيها والبرقوق المستورد 130جنيها والمانجو 170 جنيها والقشطة 200 جنيه للكيلو والمانجو الكنت 170 جنيه والقشطة البلدي 150 جنيها.

وأوضح التجار إلي أن سعر البطيخ 50 إلى 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 25 جنيها والمستورد 120 جنيه والبلح البرحي 65 جنيها والبرتقال ابو سره 20 جنيها ، وأضاف التجار أن الكاكا 50 جنيها والبلح 60 جنيها القشطه 170 جنيها للكيلو .

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