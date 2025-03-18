أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-3-2025 داخل سوق العبور للجمله.. الطماطم بكام انهاردة

أسعار الخضار والفاكهة شهدت اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 استقرارًا في بعص الأصناف، بينما ارتفعت أسعار الأخرى نتيجة لتغيرات العرض والطلب، ويعرض الموجز أحدث أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 رمضان في الأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم بالاسواق

أضاف التجار أن سعر الكنتالوب 20 والعنب الأحمر والأخضر البلدي 40 جنيها والعنب المستورد 110 جنيه والجوافة 25 جنيها والموز البلدي 25 جنيها والموز المستورد 120 جنيها والتفاح الأخضر 170 جنيها والبرتقال واليوسفي 15 إلي 20جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 120 جنيها إلي150 جنيها والبرقوق المستورد 130 جنيها والمانجو 170 جنيها والقشطة 200 جنيه للكيلو والمانجو الكنت 170 جنيها والقشطة البلدي 150 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 100 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والكمثرى البلدية 35 جنيها و الكمثرى المستوردة 135 جنيها والكيوي 150 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 50 جنيها للكيلو والخوخ المستورد 125 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البطيخ 50 إلى 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 25 جنيها والمستورد 120 جنيها والبلح البرحي 65 جنيها والبرتقال أبو سرة 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن الكاكا 50 جنيها والبلح 60 جنيها والقشطة 170 جنيها للكيلو ، بينما وصل البرتقال السكري: من 9 إلى 15 جنيه للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم داخل سوق العبور

أسعار الطماطم: من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو مازالت أسعار الطماطم فى الانخفاض ، والبطاطس: من 3.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو ، وأسعار البصل الأبيض: من 4.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو ، كما وصل البصل الأحمر: من 15 إلى 17 جنيه للكيلو ، بينما وصلت الكوسة: من 5 إلى 9 جنيه للكيلو ، والجزر (بدون عروش): من 3 إلى 5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار القلقاس اليون : من 12 إلى 15 جنيه للكيلو ام سعر البطاطا: من 3.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو ، وكذلك الفول الأخضر: من 8 إلى 12 جنيه للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

الثوم: من 13 إلى 19 جنيه للكيلو، ووصل سعر الملوخية: من 10 إلى 15 جنيه للكيلو ، الخيار (صوب): من 7 إلى 11 جنيه للكيلو ، أما الخيار (بلدي): من 7 إلى 11 جنيه للكيلو ، سعر البسلة: من 8 إلى 12 جنيه للكيلو واخيرا السبانخ: من 7 إلى 11 جنيه للكيلو.

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