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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 19 رمضان بسوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة

 استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 19 رمضان 2025 في سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بينما سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 5 جنيها إلى 16 جنيها ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 19 رمضان بسوق العبور للجملة على النحو الآتي.

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أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 19 رمضان

 أسعار الخضار اليوم في سوق العبور :

الطماطم: 3 - 5 جنيهات للكيلو

البطاطس: 5 - 8 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض: 5 - 16 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر: 8 - 12 جنيهًا للكيلو

الكوسة: 16 -21 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضار اليوم 19 رمضان

الملوخية: 30 - 35 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: 9 - 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان الأبيض: 15 - 21 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا: 9  21 جنيهًا للكيلو

الفلفل الرومي البلدي والصوب: 18 - 20 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي: 10 - 16 جنيهًا للكيلو

خيار الصوب: 17 - 21 جنيهًا للكيلو

البامية: 50 - 65 جنيهًا للكيلو

الجرجير والشبت والبقدونس (الحزمة): 2 - 4 جنيهات

أسعار الخضار والفاكهة اليوم 

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور 

البسلة: 10 - 20 جنيهًا للكيلو

القرنبيط: 8 - 15 جنيهًا للرأس الواحدة

الكرنب: 15 - 25 جنيهًا للرأس الواحدة

السبانخ: 12 - 18 جنيهًا للكيلو

البروكلي: 40 - 55 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

بينما أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، فإنها جاءت كالآتي: العنب المستورد الأصفر والأسود: 115 جنيهًا للكيلو
الجوافة: 15 - 25 جنيهًا للكيلو

الفراولة: 21 - 37 جنيهًا للكيلو

التفاح الأحمر المستورد: 50 - 70 جنيهًا للكيلو
التفاح الأخضر المستورد: 45 - 65 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم 

الرمان: 20 - 35 جنيهًا للكيلو

البلح الزغلول: 15 - 30 جنيهًا للكيلو

البلح السماني: 10 - 20 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: 12 - 22 جنيهًا للكيلو

المانجو المستوردة: 80 - 150 جنيهًا للكيلو

البرتقال البلدي والسكري: 9 - 15 جنيهًا للكيلو

البرتقال أبو سرة: 14 - 20 جنيهًا للكيلو

اليوسفي: 12 - 30 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: 50 - 60 جنيهًا للكيلو.

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