أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 19 رمضان بسوق العبور للجملة
استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 19 رمضان 2025 في سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بينما سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 5 جنيها إلى 16 جنيها ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 19 رمضان بسوق العبور للجملة على النحو الآتي.
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 19 رمضان
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور :
الطماطم: 3 - 5 جنيهات للكيلو
البطاطس: 5 - 8 جنيهات للكيلو
البصل الأبيض: 5 - 16 جنيهًا للكيلو
البصل الأحمر: 8 - 12 جنيهًا للكيلو
الكوسة: 16 -21 جنيهًا للكيلو
أسعار الخضار اليوم 19 رمضان
الملوخية: 30 - 35 جنيهًا للكيلو
الباذنجان البلدي: 9 - 15 جنيهًا للكيلو
الباذنجان الأبيض: 15 - 21 جنيهًا للكيلو
الفاصوليا: 9 21 جنيهًا للكيلو
الفلفل الرومي البلدي والصوب: 18 - 20 جنيهًا للكيلو
الخيار البلدي: 10 - 16 جنيهًا للكيلو
خيار الصوب: 17 - 21 جنيهًا للكيلو
البامية: 50 - 65 جنيهًا للكيلو
الجرجير والشبت والبقدونس (الحزمة): 2 - 4 جنيهات
أسعار الخضار اليوم بسوق العبور
البسلة: 10 - 20 جنيهًا للكيلو
القرنبيط: 8 - 15 جنيهًا للرأس الواحدة
الكرنب: 15 - 25 جنيهًا للرأس الواحدة
السبانخ: 12 - 18 جنيهًا للكيلو
البروكلي: 40 - 55 جنيهًا للكيلو
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
بينما أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، فإنها جاءت كالآتي: العنب المستورد الأصفر والأسود: 115 جنيهًا للكيلو
الجوافة: 15 - 25 جنيهًا للكيلو
الفراولة: 21 - 37 جنيهًا للكيلو
التفاح الأحمر المستورد: 50 - 70 جنيهًا للكيلو
التفاح الأخضر المستورد: 45 - 65 جنيهًا للكيلو
أسعار الفاكهة اليوم
الرمان: 20 - 35 جنيهًا للكيلو
البلح الزغلول: 15 - 30 جنيهًا للكيلو
البلح السماني: 10 - 20 جنيهًا للكيلو
الكنتالوب: 12 - 22 جنيهًا للكيلو
المانجو المستوردة: 80 - 150 جنيهًا للكيلو
البرتقال البلدي والسكري: 9 - 15 جنيهًا للكيلو
البرتقال أبو سرة: 14 - 20 جنيهًا للكيلو
اليوسفي: 12 - 30 جنيهًا للكيلو
الليمون البلدي: 50 - 60 جنيهًا للكيلو.
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