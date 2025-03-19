أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 19 رمضان بسوق العبور للجملة

استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 19 رمضان 2025 في سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بينما سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 5 جنيها إلى 16 جنيها ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 19 رمضان بسوق العبور للجملة على النحو الآتي.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور 19 رمضان

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور :

الطماطم: 3 - 5 جنيهات للكيلو

البطاطس: 5 - 8 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض: 5 - 16 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر: 8 - 12 جنيهًا للكيلو

الكوسة: 16 -21 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضار اليوم 19 رمضان

الملوخية: 30 - 35 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: 9 - 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان الأبيض: 15 - 21 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا: 9 21 جنيهًا للكيلو

الفلفل الرومي البلدي والصوب: 18 - 20 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي: 10 - 16 جنيهًا للكيلو

خيار الصوب: 17 - 21 جنيهًا للكيلو

البامية: 50 - 65 جنيهًا للكيلو

الجرجير والشبت والبقدونس (الحزمة): 2 - 4 جنيهات

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

البسلة: 10 - 20 جنيهًا للكيلو

القرنبيط: 8 - 15 جنيهًا للرأس الواحدة

الكرنب: 15 - 25 جنيهًا للرأس الواحدة

السبانخ: 12 - 18 جنيهًا للكيلو

البروكلي: 40 - 55 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

بينما أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، فإنها جاءت كالآتي: العنب المستورد الأصفر والأسود: 115 جنيهًا للكيلو

الجوافة: 15 - 25 جنيهًا للكيلو

الفراولة: 21 - 37 جنيهًا للكيلو

التفاح الأحمر المستورد: 50 - 70 جنيهًا للكيلو

التفاح الأخضر المستورد: 45 - 65 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم

الرمان: 20 - 35 جنيهًا للكيلو

البلح الزغلول: 15 - 30 جنيهًا للكيلو

البلح السماني: 10 - 20 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: 12 - 22 جنيهًا للكيلو

المانجو المستوردة: 80 - 150 جنيهًا للكيلو

البرتقال البلدي والسكري: 9 - 15 جنيهًا للكيلو

البرتقال أبو سرة: 14 - 20 جنيهًا للكيلو

اليوسفي: 12 - 30 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: 50 - 60 جنيهًا للكيلو.

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