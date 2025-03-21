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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 21 مارس بسوق العبور للجمله

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 21 مارس

 تواصل أسعار الخضار والفاكهة اليوم في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي بالتزامن مع زيادة الإقبال من المواطنين على شراء السلع الأساسية مع شهر رمضان المبارك ويهتم الكثيرون بمتابعة حركة الأسعار اليومية لتحديد احتياجاتهم. 

ويعرض الموجز أحدث أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 21 مارس 2025، كما تم رصدها في الأسواق المحلية.

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الجمعة 21 رمضان 2025 استقرارا نسبيا في أسعار الخضار والفاكهة:

البرتقال البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 7 و11 جنيهًا.​

أما كيلو الجوافة فهو يبدأ من 14 جنيه ويصل إلى 20 جنيه.

سعر كيلو اليوسفي يبدأ من 20 جنيه ويصل إلى 30 جنيه

الموز البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 11 و15 جنيهًا.​

البرتقال أبو سرة: تراوح سعر الكيلو بين 8 و14 جنيهًا.​

البلح الرملي: تراوح سعر الكيلو بين 14 و16 جنيهًا.​

البلح السيوي: تراوح سعر الكيلو بين 40 و70 جنيهًا.​

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 21 مارس 

أسعار الخضار اليوم الجمعة 21 مارس 2025

الطماطم: تراوح سعر الكيلو بين 2.5 و5.5 جنيهات.​

البطاطس: تراوح سعر الكيلو بين 3.5 و8.5 جنيهات.​

البصل الأبيض: تراوح سعر الكيلو بين 4.5 و10.5 جنيهات.​

البصل الأحمر: تراوح سعر الكيلو بين 15 و17 جنيهًا.​

الكوسة: تراوح سعر الكيلو بين 5 و9 جنيهات.​

الجزر بدون عروش: تراوح سعر الكيلو بين 3 و5 جنيهات.​

القلقاس: تراوح سعر الكيلو بين 12 و15 جنيهًا.​

البطاطا: تراوح سعر الكيلو بين 3.5 و9.5 جنيهات.​

الفول الأخضر: تراوح سعر الكيلو بين 8 و12 جنيهًا.​

الثوم: تراوح سعر الكيلو بين 13 و19 جنيهًا.​

الملوخية: تراوح سعر الكيلو بين 10 و15 جنيهًا.​

الخيار (صوب): تراوح سعر الكيلو بين 7 و11 جنيهًا.​

الخيار البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 7 و11 جنيهًا.​

البسلة: تراوح سعر الكيلو بين 8 و12 جنيهًا.​

سعر كيلو جرام الملوخية يبدأ من 10 جنيه ويصل إلى 15 جنيه

السبانخ: تراوح سعر الكيلو بين 7 و11 جنيهًا ، ويلاحظ أن هذه الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على العرض والطلب، وتظل مرشحة للتغيير وفقًا لعوامل السوق المختلفة. 

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