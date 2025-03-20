يحرص المواطنون يوميًا على متابعة أسعار الخضار والفاكهة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم، الخميس 20 رمضان 2025، استقرارًا ملحوظا في الأسواق مقارنة بالأيام السابقة، وفقًا لتقارير تجار الجملة والتجزئة ، يأتي هذا الاستقرار مع اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك ، بعد أسابيع من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض ، ويعرض الموجز، في هذا التقرير أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 20 رمضان 2025, بسوق العبور للجملة.

أسعار الخضار اليوم الخميس 20 رمضان 2025

تراوحت أسعار الخضار اليوم مستويات معقولة تناسب المستهلكين ، لكن تخطى سعر الليمون 70 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر كيلو الطماطم حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، بينما تراوح سعر البطاطس بين 6.5 إلى 8 جنيهات للكيلو. أما الكوسة والباذنجان الرومي والعروس، فقد سجلت أسعارًا مشابهة تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، وهو استقرار يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الأسواق. أما البصل الأحمر فقد تراوح سعره بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح البصل الأبيض بين 10 و12.5 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم 20 رمضان

الخيار الصوب ما زال مستقرًا مع أسعار تتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل بأنواعه سجل سعرًا بين 20 و25 جنيهًا للكيلو. الليمون ظل مرتفعًا، حيث بلغ سعر الكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



أسعار الفاكهة في الأسواق

يعتمد الكثيرون على الفاكهة فى شهر رمضان لتلبية احتياجاتهم الغذائية ويقبل الكثير لشراء البرتقال تراوح سعر الكيلو منه ما بين 30 إلى 35 جنيهًا، في حين بلغ سعر الموز من 25 إلى 30 جنيهًا.

اليوسفي استقر أيضًا بين 22.5 و25 جنيهًا ووصل سعر التفاح الذي يعتبر من الفواكه المتميزة في رمضان مابين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بينما استطاعت الفراولة والجوافة الحفاظ على استقرار في حدود 25 إلى 30 جنيهًا لكل كيلو.

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