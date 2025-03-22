أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 22 رمضان 2025 بسوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالسوق المصرية، استقراراً ملحوظا في أغلب أسعار الخضار والفاكهة بالتزامن مع 22 رمضان 2025، ويستعرض الموجز بالتفاصيل فيما يلي أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025 ، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في مصر.

حافظت أسعار الخضار والفاكهة اليوم، على استقرارها داخل سوق العبور للجملة على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم 22 رمضان

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات بينما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، وتراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم السبت

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا ، كما تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا بينما تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 25 جنيهًا ، كما تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ، بينما تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 11 جنيهًا ، كما تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات ، كما تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات ، وتراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات ، كما تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 11 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه ، وتراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات ، وتراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات ، كما تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار ورق العنب

تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 40 إلى 50 جنيهًا ، وتراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات بينما تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات ووصل سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات ، وتراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 22

-سعر برتقال بلدى من 9 الى 15 جنيها.

-سعر عنب مستورد أسود 120 جنيها.

-سعر جوافة من 14 الى 20 جنيها.

-سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيها.

-سعر كانتلوب من 8 إلى 20 جنيها.

-سعر كيوى من 70 إلى 150 جنيها.

-سعر أفوكاتو من 70 إلى 150 جنيها

سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 18 جنيها.

-سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيها.

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