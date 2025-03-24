أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 24 رمضان 2025 بسوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضار والفاكهة 24 رمضان 2025 في سوق العبور، تحديثًا جديدًا إذ تتوفر جميع المنتجات من الخضار والفاكهة بشكل جيد في سوق العبور، وتتراوح أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو ، ويعرض الموجز أسعار الخضار والفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.

أسعار الخضار اليوم 24 رمضان في سوق العبور

أسعار الخضار في سوق العبور : تراوحت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

- بلغت أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

- تراوحت أسعار البصل الأحمر اليوم في سوق العبور ما بين 15 إلى 21 جنيها للكيلو.

- سجلت أسعار الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الجزر اليوم

- تراوحت أسعار الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

- سجلت أسعار الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 6 و18 جنيها للكيلو.

- تراوحت أسعار الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 24 مارس

أسعار الفلفل اليوم

- سجلت أسعار فلفل رومي بلدي اليوم في سوق العبور ما بين 12 إلى 16 جنيها للكيلو ، والفلفل الحامي البلدي: بين 13 و25 جنيهًا ، والفلفل الألوان البلدي: بين 25 و40 جنيهًا.

أسعار الخيار الصوب: بين 5 و8 جنيهات ، والخيار البلدي: بين 5 و8 جنيهات ، والملوخية: بين 12 و18 جنيهًا.

بينما سجل القلقاس: مابين 12 و15 جنيهًا، والبطاطا مابين 3.5 و9.5 جنيه أما الثوم: بين 13 و19 جنيهًا ، و

اللفت: بين 4 و6 جنيهات ، والبنجر: بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم 24 رمضان

سجل سعر كيلو التفاح المحلي في الأسواق اليوم نحو 53.67 جنيه كيلو.

وسجل سعر كيلو الخوخ في الأسواق اليوم نحو 38.33 جنيه كيلو ، و

سجل سعر كيلو البطيخ نحو 74 جنيه كيلو ، اما

كيلو البرقوق فسجل نحو 51.33 جنيه كيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

وصل سعر كيلو الموز البلدي في الأسواق اليوم الإثنين الموافق نحو 28.13 جنيه كيلو ، وسجل سعر كيلو الموز المغربي اليوم نحو 26.35 جنيه كيلو بينما سجل سعر كيلو الموز المستورد رقوق نحو 35.44 جنيه كيلو ، ووصل سعر المانجو البلدي اليوم 24 مارس نحو 38.57 جنيه كيلو.

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