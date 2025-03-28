أسعار السمك اليوم الجمعة 28 مارس بسوق الجملة.. الإقبال على البلطى

شهدت الأسواق المصرية اليوم تباينًا ملحوظاً في أسعار السمك، حيث ارتفعت بعض الأنواع بينما حافظت أخرى على استقرارها ، ويعرض الموجز أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 28 رمضان 2025، وذلك بالنسبة للمستهلك، واختلفت الأسعار من نوع لآخر، وفقًا لبيانات الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك للمستهلك اليوم

جاءت أسعار السمك بأنواعه للمستهلك اليوم الجمعة 28 مارس 2025، في الأسواق المصرية كالآتي: تراوح أسعار الجمبري اليوم بين 239.89 و461.99 جنيه للكيلو، وتختلف الأسعار في السوق المصري وفقًا للحجم سواء الجمبري العادي أو الوسط أو الجامبو.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي ممتاز 87.89 جنيه، وكيلو سمك البلطي صغير 63.59 جنيه، بينما سجل كيلو البلطي الأسواني 97.41 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

وسعر كيلو الجمبري جامبو تراوح بين 580 جنيهًا و660 جنيها

وسعر كيلو الجمبري العادي الصغير تراوح بين 170 جنيهًا و370 جنيها.

وسعر كيلو الجمبري المجمد تراوح بين 175 جنيهًا و475 جنيها.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك المرجان اليوم

يبلغ سعر سمك مرجان وسط 156 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر سمك مرجان ممتاز نحو 167.34جنيه للكيلو.

سعر كيلو سمك موسى : 259.78 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: 144.36 جنيه.

أسعار سمك الفيليه اليوم بالأسواق

سعر كيلو الفيليه البلطي: 182.91 جنيه

سعر قشر بياض: 133.46 جنيه للكيلو.

سعر السبيط: 392.34 جنيه للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي: 120.3 جنيه للكيلو.

الإقبال على السمك المجمد

نظرًا لهذه التغيرات السعرية، اضطر كثير من المستهلكين إلى إعادة النظر في عاداتهم الشرائية، لجأ البعض إلى الأسماك المجمدة أو الأنواع الأرخص لتوفير احتياجاتهم الغذائية ، بينما اعتمد آخرون على بدائل مثل الدواجن والبقوليات لتعويض نقص البروتين الحيواني ، وفي ظل هذه التقلبات تتزايد المطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتحقيق توازن يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

اقرأ أيضاً: أسعار السمك اليوم السبت 22-3-2025 داخل الأسواق

اقرأ أيضاً: اسعار السمك اليوم الجمعة 21 مارس السردين بسوق العبور للجمله