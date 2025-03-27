أسعار السمك والجمبرى اليوم الخميس 27-3-2025 داخل سوق الجملة

سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، في سوق العبور للجملة، ويعرض الموجز أسعار السمك والجمبري وفقا لما أعلنته بوابة مجلس الوزراء.



أسعار السمك البلطى

تراوحت أسعار السمك، البلطي ممتاز من 70 إلى 75 جنيهًا.

تراوحت أسعار السمك البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبرى اليوم الخميس 27 مارس

أسعار السمك والجمبري

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والمأكولات البحرية

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

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