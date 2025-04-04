اسعار السمك اليوم الجمعة 4 ابريل 2025.. البلطى وصل كام

استقرت اسعار السمك اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في سوق العبور لتجارة الجملة، إذ سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و 100 جنيها، ويختلف السعر بحسب الحجم وحسب كل محافظة ومنطقة.

ويوضح الموجز تفاصيل أسعار السمك في سوق العبور للجملة.

اسعار السمك اليوم



اسعار السمك اليوم تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 85 إلى 100 جنيه، بارتفاع 25 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 160 جنيهًا إلى 190 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السبيط، من 240 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم المجمد

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك المرجان اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم

أسعار سمك المكرونة

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 380 جنيهًا للكيلو.

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