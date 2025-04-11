اسعار السمك اليوم الجمعة 11 أبريل بسوق الجملة ومحال التجزئة

زاد البحث عن معرفة اسعار السمك اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث يعتبر الأسماك من اهم واشهر المؤكلات التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين، وشهدت أسعار السمك استقرار خلال هذه الفترة.

والآن يعرض الموجز اسعار السمك اليوم ، وتسعى الدولة المصرية و الجهات الرقابية والتجارية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة على دعم منظومة العرض والطلب.

اسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم وصل اليوم سعر كيلو السمك البلطي 1، يتراوح بين 80 و 96 جنيهًا.

وصل اليوم سعر كيلو السمك البلطي 2، يتراوح بين 72 و 78 جنيهًا.

وصل اليوم سعر كيلو السمك البلطي الأسواني يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

بلغ اليوم سعر كيلو السمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح بين 50 و 250 جنيهًا للكيلو

اسعار السمك اليوم

وصل اليوم سعر كيلو البوري1، يتراوح بين 165 وحتي 195 جنيهًا

وصل اليوم سعر كيلو السمك البوري 2، يتراوح بين 90 وحتي 130 جنيها.

أسعار السمك والمأكولات البحرية

بلغ اليوم سعر كيلو السُّبيط- كاليماري يتراوح ما بين 220و340 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم يتراوح ما بين 90 وحتي 150 جنيها.

اسعار السمك اليوم

وصل اليوم سعر كيلو الكابوريا يتراوح بين 40 وحتي 180 جنيهًا.

وصل اليوم سعر كيلو سمك القاروص- لوت، يتراوح بين 150 وحتي 350 جنيهًا.

بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

وصل اليوم سعر كيلو الدنيس يتراوح ما بين 90 وحتي 275 جنيهً.

أسعار الجمبرى اليوم 11 ابريل

وصل اليوم سعر كيلو الجمبري الجامبو يتراوح ما بين 580 و700 جنيه للكيلو.

وصل اليوم سعر كيلو الجمبري كبير الحجم يتراوح ما بين 510 وحتي 570 جنيهًا للكيلو.

وصل اليوم سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم يتراوح ما بين 380 وحتي 500 جنيه للكيلو.

وصل اليوم سعر كيلو الجمبري صغير الحجم يتراوح ما بين 175 وحتي 470 جنيهًا للكيلو.

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