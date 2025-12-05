علماء روسيا يبتكرون غشاء تغليف مقاوم للحرارة وقابل للتحلل بخصائص محسّنة

أعلن فريق بحثي روسي بجامعة فولغوغراد التقنية الحكومية عن تطوير مادة تغليف بلاستيكية جديدة تتميز بمقاومتها للاشتعال وقدرتها على التحلل الحيوي في الظروف الطبيعية.

ويأتي الابتكار في شكل غشاء شفاف مدعّم بمركبات من النيتروجين والبورون والفوسفور، ما يجعله مناسباً لتغليف المشتقات النفطية والزيوت وبعض المنتجات الغذائية.

وتشير التقديرات الرسمية في روسيا إلى تراكم ما بين 710 و750 ألف طن من النفايات البوليمرية سنوياً، بينما لا تتجاوز نسبة ما يخضع لإعادة التدوير 3 إلى 10 في المئة، في حين يُحرق الجزء الأكبر أو يُدفن أو يُعالج بطرق حرارية.

وبحسب باحثي الجامعة، فإن الكثير من أنواع البلاستيك المستخدمة في التغليف تحتاج أكثر من عشر سنوات للتحلل، وقد يصل الأمر إلى نحو ألف عام لبعض الزجاجات البلاستيكية. وقد نُشرت نتائج البحث في مجلة "بوليمير ساينس".

وأوضحت ناتاليا كيبال، رئيسة قسم "التكنولوجيا الكيميائية للبوليمرات والبيئة الصناعية"، أن المواد القابلة للتحلل الحيوي المتوافرة حالياً تفتقر غالباً إلى الخصائص التشغيلية المطلوبة، لافتة إلى أن مقاومة الاشتعال عنصر أساسي في مواد تغليف الحاويات التي تحتوي على النفط أو المواد القابلة للاحتراق.

وابتكر الفريق مادة فيلمية قائمة على بولي فينيل الكحول مع إضافة مركبات مثبطة للاشتعال تحتوي على النيتروجين والبورون والفوسفور، كما اعتمد الباحثون تقنية إنتاج فعالة باستخدام أسلوب الصب. وأسهمت الإضافات الجديدة في تعزيز مقاومة المادة للحرارة والاشتعال وزيادة مرونتها وتحسين قابليتها للتحلل الحيوي، حيث تتفكك بنشاط في التربة تحت الظروف المناخية الطبيعية.

وتبين النتائج أيضاً إمكانية استخدام هذه التركيبات كمحاليل تشريب للورق المخصص لأغراض التغليف. وقد جرى تنفيذ جزء من المشروع بدعم من منحة مؤسسة العلوم الروسية وإدارة مقاطعة فولغوغراد ضمن مبادرة بحثية متقدمة.

