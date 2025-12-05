بعد رفض دعوى سحبه.. عرض فيلم الملحد بدور السينما 31 ديسمبر

طرح فيلم الملحد بعد حكم قضائي يؤكد حرية الإبداع

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم عن موعد عرضه رسميًا في دور السينما المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك عقب حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعاوى التي طالبت بسحب ترخيص الفيلم، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الحكم: لا إساءة للأديان ولا ترويج للإلحاد

أكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الفيلم لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، مشيرة إلى أن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على دعاوى لم تقدّم دليلاً واحدًا يثبت مزاعمها.

وأوضحت المحكمة أن الدعاوى اعتمدت على “قول مرسل بلا بينة”، مؤكدة أن الجهات الرقابية مختصة وحدها بالتقييم والسحب إذا وُجدت أسباب قانونية، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.

الملحد.. القصة لا تمجّد الإلحاد

أشار تقرير الرقابة الفنية إلى أن الفيلم يعرض قصة شاب يتمرّد على تشدد والده لكنه يعود للدين في النهاية، دون أي إساءة للأديان أو تمجيد للأفكار الهدّامة.

المحكمة: مناقشة الإلحاد أمر مشروع

وشددت المحكمة على أن تناول ظاهرة الإلحاد داخل عمل فني أمر مشروع وقد يساهم في فهم أسبابها ومعالجة آثارها، مؤكدة أن “الدين من المتشددين براء”، وأن العنوان لا يشكل مساسًا بالقيم الدينية.

فريق عمل فيلم "الملحد"

يشارك في بطولة الفيلم كل من:

أحمد حاتم

محمود حميدة

شيرين رضا

نجلاء بدر

تارا عماد

والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

الفيلم في السينمات نهاية ديسمبر

وبهذا الحكم، يصبح عرض فيلم الملحد نافذًا، لتؤكد المحكمة في ختام حكمها انتفاء أي سبب قانوني لسحب الترخيص، مع إلزام مقيمي الدعاوى بالمصروفات.

