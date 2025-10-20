"أوسكار: عودة الماموث".. مفاجأة تهز أبطال الفيلم بعد خمسة أيام من العرض

بعد خمسة أيام فقط من بدء عرضه في دور السينما المصرية والعربية، فاجأ فيلم "أوسكار: عودة الماموث" صناعه وأبطاله بتحقيقه إيرادات غير متوقعة واهتمام جماهيري واسع، جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي وصالات العرض.

الفيلم، الذي يُعد أول تجربة مصرية ضخمة في عالم الخيال العلمي والفانتازيا، مزج بين المؤثرات البصرية الحديثة والدراما الإنسانية، ليقدّم نقلة نوعية في شكل السينما المصرية، وفقًا لما أكده عدد من النقاد.

أول تجربة مصرية في عالم "الماموث"

تدور أحداث الفيلم في إطار مشوّق حول عالِم مصري يتمكن من استنساخ كائن الماموث المنقرض، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث الغامضة التي تهدد البشرية.

ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب بجانب عدد من الوجوه الجديدة، في تجربة اعتبرها الجمهور "مغامرة جريئة" من نوعها في السينما المحلية.

المفاجأة بعد 5 أيام عرض

لم تكن المفاجأة في الإيرادات فقط، بل في ردود الأفعال الدولية؛ إذ تلقّى الفيلم دعوات للمشاركة في مهرجانات عربية وأوروبية، كما تلقّى طاقمه إشادات من متخصصين في المؤثرات البصرية، لنجاحهم في خلق عالم شبه واقعي باستخدام تقنيات محلية.

المفاجأة الكبرى تمثّلت في إعلان إحدى المنصات الرقمية نيتها شراء حقوق العرض الحصري للفيلم عالميًا، وهو ما لم يكن متوقعًا بهذا الشكل السريع.

وصرّح أحد أبطال العمل أن الفريق تلقى الخبر أثناء احتفالهم بنجاح الأسبوع الأول، واعتبروه “هدية مفاجئة من الجمهور والقدر معًا”.

إنتاج مصري بطابع عالمي

استغرق التحضير للفيلم أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتجريب التقني، وشارك في تنفيذه أكثر من 150 فنيًا ومهندس مؤثرات.

كما اعتمد المخرج على دمج الخيال العلمي بالدراما الاجتماعية، ليربط الماضي بالحاضر من خلال رمزية "عودة الماموث" كإحياء للأمل وسط عالم يتجه نحو الانقراض القيمي.

ويرى مراقبون أن هذا العمل قد يفتح الباب أمام حقبة جديدة من السينما المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بميزانيات أقل وجودة بصرية عالية.

