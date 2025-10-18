محمد سليمان يشتكي من أسعار البنزين: "بقيت ألف حوالين نفسي قبل ما أقرر أروح فين"

عبر الفنان محمد سليمان عن انزعاجه من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الأمر أصبح يشكل عبئًا حقيقيًا على تحركاته اليومية، وفي السطور التالية يرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

منشور محمد سليمان

وقال محمد سليمان في منشور ساخر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أنه أصبح يفكر كثيراً في المكان الذي سيذهب إليه قبل الإقلاع بسيارته، معلقاً: "كنت زمان لما أحب أغير جو أطلع بالعربية وألف، دلوقتي بقيت ألف حوالين نفسي قبل ما أقرر أروح فين.. البنزين بقى أغلى من مشاويري نفسها".

وأوضح أنه أصبح يشعر بأن البنزين صار ينافس الذهب بسبب ارتفاع أسعاره، معلقاً: "كل مرة أقف عند المحطة بحس إني داخل أشتري دهب مش وقود، لدرجة إني بقيت أفكر أركن العربية وأستخدمها كديكور، أو أفتح بيها كافيه متنقل وأعوض اللي بصرفه، الوضع بقى محتاج خطة تموين قبل أي مشوار".

تصريحات محمد سليمان

وفي سياق آخر، تحدث محمد سليمان عن بدايته الفنية، موضحًا أنه لم يبدأ كممثل محترف في الإعلانات، بل التحق بورشة تمثيل مع محمد عبد الهادي لاكتساب خبرة وأداء مزاج معين، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت دارس موسيقى في الكونسلفتوار وفكرت أرجع تاني ليها ولكني مكنتش مبسوط، ومكنتش عارف المجالات اللي ممكن أروح فيها إيه، خاصة أني خريج تجارة".



وأضاف: "قررت أدرس في ورشة تمثيل بنعمل فيها تمارين البحث مع الذات، مكنش عندي أي خلفية أني ممكن أكون ممثل ولا كنت بفكر في ده، وفي الوقت ده بدأوا يشوفوا الصور بتاعتي واختاروني في أكتر من إعلان، وبعد الإعلانات طلبوني لفيلم واندهشت".